Plötzlicher Abschied beim „Frühstücksfernsehen“ schockiert Zuschauer: „Wie schade“

Seit Jahren zählt das „Frühstücksfernsehen“ zu den erfolgreichsten Morgenshows im deutschen TV. Die Moderatoren der Sendung sind beim Publikum durchaus beliebt und selbst kleine Promis.
Doch nun steht ein trauriger Abschied bevor. Am Freitagmorgen (31. Oktober) sorgte diese Nachricht für einen echten Schockmoment für die Sat.1-Zuschauer. Moderator Benjamin Bieneck hört auf!
„Frühstücksfernsehen“-Aus für Benji Bieneck
Der offizielle Account des „Frühstückfernsehen“ veröffentlicht die traurige Neuigkeit nach der Sendung auf Instagram. „Heute hat Benjamin Bieneck seine letzte Sendung beim Sat.1 Frühstücksfernsehen moderiert. Er schlägt ein neues Kapitel auf und widmet sich künftig anderen Projekten. Wir wünschen ihm alles Gute!“, heißt es zu einem Bild des Moderators.
Eine Nachricht, die bei vielen Zuschauern für Verwunderung sorgt. Schließlich deutete nichts darauf hin, dass der Moderator nach zehn Jahren das „Frühstücksfernsehen“ verlassen wird. Dementsprechend groß ist der Schock und die Enttäuschung bei vielen Zuschauern.
Innerhalb weniger Minute sammeln sich hunderte Kommentare unter dem Instagrambeitrag. Viele User können ihre Enttäuschung nicht mehr verbergen:
- „Sehr schade, war gerade so überrascht von der Nachricht. Ich werde Benji sehr vermissen. Alles Gute für die Zukunft.“
- „Was? Oh nein. Benji wird fehlen! Danke für die tollen Momente mit dir und viel Glück auf den neuen Wegen.“
- „Das ist sehr traurig. Benji ist ein wirklich toller Mensch, herzlich, witzig „durchgeknallt“ (im guten Sinne natürlich). Du hast die Sendung immer bereichert und man hatte immer viel zu lachen.“
- „Oh Mann. War gerade so überrascht. Sehr traurig. Ein sympathischer Moderator. Sehr freundliche und angenehme Ausstrahlung. Schade für die Sendung. Alles Gute Benji.“