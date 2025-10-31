Plötzlicher Abschied beim „Frühstücksfernsehen“ schockiert Zuschauer: „Wie schade“

Seit Jahren zählt das „Frühstücksfernsehen“ zu den erfolgreichsten Morgenshows im deutschen TV. Die Moderatoren der Sendung sind beim Publikum durchaus beliebt und selbst kleine Promis.

Doch nun steht ein trauriger Abschied bevor. Am Freitagmorgen (31. Oktober) sorgte diese Nachricht für einen echten Schockmoment für die Sat.1-Zuschauer. Moderator Benjamin Bieneck hört auf!

„Frühstücksfernsehen“-Aus für Benji Bieneck

Der offizielle Account des „Frühstückfernsehen“ veröffentlicht die traurige Neuigkeit nach der Sendung auf Instagram. „Heute hat Benjamin Bieneck seine letzte Sendung beim Sat.1 Frühstücksfernsehen moderiert. Er schlägt ein neues Kapitel auf und widmet sich künftig anderen Projekten. Wir wünschen ihm alles Gute!“, heißt es zu einem Bild des Moderators.

Eine Nachricht, die bei vielen Zuschauern für Verwunderung sorgt. Schließlich deutete nichts darauf hin, dass der Moderator nach zehn Jahren das „Frühstücksfernsehen“ verlassen wird. Dementsprechend groß ist der Schock und die Enttäuschung bei vielen Zuschauern.

Innerhalb weniger Minute sammeln sich hunderte Kommentare unter dem Instagrambeitrag. Viele User können ihre Enttäuschung nicht mehr verbergen: