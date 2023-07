Wer kennt es nicht? Man war längere Zeit nicht im Büro – nach dem Urlaub beispielsweise – kommt zurück und plötzlich will einem partout das Passwort für den PC nicht mehr einfallen. Man probiert hin und her, kramt auch im letzten Winkel des Oberstübchens, aber Sonne, Strand und Meer haben auch die letzte Erinnerung hinweggespült. Ein Problem, das auch Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann zu kennen scheint.

Der kam zwar nicht frisch aus dem Urlaub, sondern war mit zahlreichen weiteren TV-Projekten beschäftigt, an das Passwort für seinen Arbeitsrechner konnte er sich aber trotzdem nicht erinnern, wie der Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderator am Sonntagmorgen (23. Juli 2023) in seiner Instagramstory berichtete.

Daniel Boschmann zurück im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Da sehen wir den 42-Jährigen im Büro an seinem Rechner sitzen. „Es ist so lange her“, beginnt Boschmann, und weiter: „Ich hatte meinen Login vergessen. Oh meine Güte, ey.“ Autsch, wie ärgerlich. Anscheinend jedoch konnte ihn entweder sein Gedächtnis oder ein fähiger Mensch aus der Technik aus der Zwickmühle befreien, schließlich war im Hintergrund der geöffnete Desktop des Moderators mitsamt gelber „Frühstücksfernsehen“-Sonne zu sehen.

Nur gut, dass er jetzt Bescheid weiß. Schließlich dürfen sich nicht nur die Sonntags-Zuschauer bei Sat.1 auf Boschmann freuen. Auch in der kommenden Woche wird Daniel Boschmann wieder ab 5.30 Uhr am Start sein. „Wir hängen jetzt jeden Morgen, sechs Tage lang, miteinander ab“, kündigte Boschi freudig an.

Mehr Nachrichten:

Eine gute Nachricht für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Schließlich gilt Boschmann nicht nur wegen seiner markanten Lache als einer der Publikumslieblinge im „Frühstücksfernsehen“-Team. Bei Instagram jedenfalls ist die Freude groß. „Oh wie ich mich freue, Boschi kommt endlich wieder“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Boschi du bist immer willkommen. Du hast meinen Humor.“