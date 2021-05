„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau mit toller Nachricht – „Haben sowas noch nie gemacht“

Die vergangene Woche war gar nicht so einfach für Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau. So verrät die schwangere 35-Jährige, dass ihr ihr Bäuchlein in den letzten Tagen Sorgen bereitet hätte.

Doch zum Glück weiß die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin, wann sie auf ihren Körper zu hören hat.

„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau macht eine spannende Ankündigung

„Habe das Wochenende ruhig gestaltet, die letzte Woche war doch sehr anstrengend und diese Woche hat es auch noch mal in sich... Mein Bäuchlein hat mir signalisiert, mal kurz runterzufahren“, schreibt Alina Merkau bei Instagram.

Das ist „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau:

Alina Merkau wurde am 21. März 1986 in Berlin geboren

Neben ihrer Ausbildung beim Radio stand Alina Merkau auch als Schauspielerin vor der Kamera

Seit 1996 ist sie im Fernsehbusiness tätig: In der ARD-Serie „Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“ spielte sie bis 2004 sogar eine Hauptrolle

Seit Oktober 2014 moderiert sie das „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1

Alina Merkau ist verheiratet und hat bereits ein Kind

Doch warum wird diese Woche denn so anstrengend? Auch das verriet Alina Merkau in ihrer Insta-Story: „Jetzt ist aber heute ein sehr aufregender Termin, auf den wir schon seit ein paar Wochen hinfiebern. Vor allem für meinen Mann mega aufregend aber auch für mich krass aufregend. Wir werden tatsächlich ein Shooting haben. Für eine große Zeitschrift. Miteinander.“

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau: „Wir haben sowas noch nie gemacht“

Und auch ein TV-Profi wie Alina Merkau scheint ehrlich aufgeregt zu sein. „Wir haben sowas noch nie gemacht. Und auch ich alleine habe sowas noch nie gemacht und sträube mich da sonst auch immer son bisschen vor, weil das eigentlich nicht so mein Ding ist“, so die 35-Jährige.

In dem Fall habe sie aber eine Ausnahme gemacht. Für welche Zeitschrift Alina Merkau und ihr Mann das Shooting machen, verriet die Moderatorin jedoch nicht.

