Frühstücksfernsehen-Star Alina Merkau wagt mutigen Schritt – „Habe mich nie richtig getraut“

Seit rund elf Jahren führt Alina Merkau durch das „Frühstücksfernsehen“. Doch nun müssen sich die Zuschauer eine Zeit lang von der Sat.1-Moderatorin verabschieden – die 39-Jährige ist nämlich für ein Jahr mit ihrer Familie nach Ibiza gezogen.

Damit erfüllt sich der „Frühstücksfernsehen“-Star einen absoluten Lebenstraum. Doch wie kam sie zu dem Entschluss ihre Heimat temporär zu verlassen? In einem Interview plaudert Alina Merkau nun aus dem Nähkästchen.

Frühstücksfernsehen-Star wandert aus

In einem Interview mit „Bunte“ erzählt die Moderatorin nun, wie es zu der Entscheidung kam für ein Jahr auf die spanische Insel zu ziehen. „Es war schon immer mein Traum, eine Zeit lang im Ausland zu leben, aber ich habe mich nie richtig getraut“, so die 39-Jährige.

Weiter noch: „Obwohl ich es toll fand, dass viele im Freundeskreis woanders studierten oder ein Jahr nach Australien gegangen sind, blieb ich in Berlin. Im sicheren Hafen. Natürlich bin ich viel gereist, aber ein Auslandsjahr mit der Familie fühlt sich noch mal ganz anders an. Wirklich raus aus der Komfortzone.“

Frühstücksfernsehen-Star wagt Abenteuer

Alina Merkau ist gemeinsam mit ihrem Mann Rael Hoffmann und den gemeinsamen Kindern nach Ibiza gezogen. Ein Schritt, der sie viel Mut gekostet hat, wie sie deutlich macht: „Ich bin sehr sicherheitsliebend und empfinde es schon als Challenge, einen Weg ohne Navi zu fahren. Neue Gerüche, das Klima oder ganz banal andere Uhrzeiten.“

„Nur ein Beispiel: Wir sind absolute Morgenmenschen und lieben unsere Routinen. Jetzt gewöhnen wir uns gerade daran, dass hier alles viel später am Abend stattfindet. Und wir sind mit zwei Kindern ausgewandert. Auch die Schule und der Hort beginnen später“, fügt sie hinzu.