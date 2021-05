„Free ESC“ (ProSieben): Diese besondere Aufgabe hat Pietro Lombardi in der Show

Es ist wieder so weit! Der „Free ESC“ startet in seine zweite Runde. Und das haben wir tatsächlich der Corona-Pandemie zu verdanken. Denn: Nachdem der originale „Eurovision Song Contest“ 2020 corona-bedingt ausfallen musste, stampfte Stefan Raab mal eben seinen eigenen Musikwettbewerb aus dem Boden – und wir dürfen uns nun jährlich über gleich zwei ESC-Shows freuen.

Und damit du von diesem TV-Highlight rein gar nichts verpasst, sind wir für dich in unserem „Free ESC 2021“-Liveticker dabei.

„Free ESC“ am Samstag, 15. Mai

19.10 Uhr: Der „Free ESC“ stammt aus der Feder von TV-Legende Stefan Raab. Seine Fans hoffen deshalb auch dieses Jahr darauf, dass er sich doch nochmal vor der Kamera zeigt. Darauf können sie jedoch lange warten. Denn wie Moderator Steven Gätjen laut „ProSieben.de“ berichtet, sei dies nicht geplant: „Nur wenn wir totalen Mist bauen, muss er nach vorne auf die Bühne kommen. Das haben wir aber nicht vor.“

18 Uhr: Am Dienstag noch bei „Sing meinen Song“ und heute schon beim „Free ESC“. „Mighty Oaks“-Sänger Ian Hooper und seine Band treten am Abend für England an. Dabei stammt nur einer der drei Musiker aus diesem Land. Während der Frontmann gebürtiger US-Amerikaner und sein Kollege Claudio Donzelli Italiener ist, wurde Sänger und Bassist Craig Saunders in England geboren. Heute leben sie jedoch alle in Deutschlands Hauptstadt Berlin.

17.05 Uhr: Moderiert wird die Show wieder von Steven Gätjen und ESC-Star Conchita Wurst. Die Österreicherin hat am Samstagabend eine ganz besondere Überraschung für die ProSieben-Zuschauer vorbereitet.

Ihre neue Single „Malebu“ feiert in der Liveshow TV-Premiere. Wer auf eine Fortsetzung ihres Erfolgshits „Rise Like a Phoenix“ hofft, wird jedoch enttäuscht. Bei dem neuen Lied handelt es sich um einen eingänigen Gute-Laune-Song, der uns schon bald durch den bevorstehenden Sommer begleiten könnte.

16 Uhr: Während ein Großteil der Kandidaten bereits im Netz bekannt gegeben wurde, macht ProSieben um den Musiker, der für Deutschland antritt, noch ein ganz großes Geheimnis. Doch zumindest die Namen der Stars, die heute Abend die Punkteverkündung übernehmen, sind bereits durchgesickert.

Nico Santos gewann den allerersten „Free ESC“ im Jahr 2020. Foto: ProSieben/Willi Weber

Und die Liste kann sich wirklich sehen lassen. Mit dabei sind unter anderem Model Sylvie Meis (Niederlande), TV-Star Lucas Cordalis (Griechenland) sowie der „Wellerman“-Sänger Nathan Evans (Schottland). Selbst Johnny Logan, der im Jahr 1980 den ESC gewann, sei nach Angaben des Senders in der Samstagabendshow zu sehen und werde dort die Punkte für Irland vortragen.

Das ist der „Free ESC“:

Der „Free ESC“ ist ein Musikwettbewerb mit Teilnehmern, die hauptsächlich europäische Länder vertreten

ProSieben-Star Stefan Raab hat ihn erfunden – nachdem der „Eurovision Song Contest“ 2020 corona-bedingt ausfallen musste

Der „Free ESC“ wurde 2020 zum ersten Mal ausgetragen

Nico Santos gewann in der ersten Ausgabe mit seinem Song „Like I Love You“ für Spanien

Und auch Pietro Lombardi wird Teil der ProSieben-Show sein. Er soll die Wertung für Italien abgeben. Der DSDS-Star selbst ist Deutscher, doch hat väterlicherseits italienische Wurzeln. Dasselbe gilt übrigens auch für Mandy Capristo, die am Samstag für Italien auf der Bühne stehen wird.

Pietro Lombardi soll in der Liveshow die Bewertungen für Italien verkünden. Foto: imago images / Revierfoto

Auch die Fans von Ross Antony (England), Christina Stürmer (Österreich), Eko Fresh (Türkei) und Monica Ivancan (Kroatien) dürfen sich freuen. Sie alle haben die Aufgabe der Punktevergabe zugeteilt bekommen. Wir dürfen uns also auf eine bunte Mischung am heutigen Abend freuen.

