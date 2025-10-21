Frauke Ludowig gesteht irre Schönheits-OP – „Jetzt kann ich es sagen“

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (61) ist immer wieder für Überraschungen gut! Erst zeigte sie beim DSDS-Casting ungeahnte Gesangstalente, jetzt begeistert sie ihre Fans erneut – mit einem außergewöhnlichen Eingeständnis.

Im RTL+-Podcast „Frau Keludowig und Tine – exklusiv und ungeschminkt“ verriet Frauke Ludowig kürzlich ein Geheimnis, das viele sicherlich verblüfft.

Frauke Ludowig über OP am Zeh

Im Gespräch mit Tine gesteht Frauke Ludowig ganz offen: „Ich muss aber sagen, ich hatte kürzlich wirklich eine Schönheits-OP, Tine.“ Und nicht irgendeine, wie die Moderatorin weiter ausführt. Mit einer überraschenden Offenheit enthüllt sie: „Jetzt kann ich es an dieser Stelle sagen. Und zwar, ich habe mir einen Zeh verkürzen lassen. Wirklich.“

Ihre Podcast-Kollegin schaut verblüfft, doch Frauke Ludowig gibt weitere Details preis. Der Eingriff habe mit einer langjährigen „Fuß-Problematik“ zu tun. Damit rückt die RTL-Ikone in den Fokus, denn so offen und ehrlich sprechen nur wenige Prominente über kosmetische Eingriffe.

Warum Frauke Ludowig diesen Schritt ging

„Dann bin ich halt zum Arzt gegangen und hab gesagt, ich möchte eine Schönheits-OP. Was kann ich machen? Und dann hat der gesagt, er verkürzt mir den Zeh. Und dann hab’ ich gesagt: Ich möchte genau das“, erklärt die RTL-Moderatorin ihren Entschluss.

Mutig stellte sie sich der Operation, die für viele vielleicht undenkbar gewesen wäre. Ob sie dabei kalte Füße bekam? „Es war ein echter Wunsch von mir, und jetzt fühle ich mich viel besser“, gibt die 61-Jährige zu verstehen.