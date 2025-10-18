RTL-Star Frauke Ludowig bringt Fans zum Staunen – „Du bist ein Vorbild“

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig zählt genauso wie Kollegin Katja Bukard zu den bekanntesten Gesichtern des Senders. Ihr Arbeitsalltag ist geprägt von Reisen, langen Drehtagen und ständiger Höchstleistung vor der TV-Kamera.

Ein Job, der höchste Konzentration und Belastbarkeit erfordert. Frauke Ludowig hat dabei ihr eigenes Rezept, wie sie ihren Körper und Geist in Balance hält: Bewegung. Auf Instagram gibt sie ihrer Community oft Einblicke in ihre Powerworkouts.

Ein aktueller Beitrag bringt ihre Anhänger besonders zum Staunen. Beim Personaltraining mit ihrem Trainer Marcus Kalz präsentiert sich Frauke Ludowig in einer engen Leggins und einem bauchfreien Sport-Top beim intensiven Schultertraining.

RTL-Moderatorin zeigt ihre aktuelle Form

Ganz authentisch und ehrlich erklärt sie, dass sie auch, wie viele andere Menschen, mit einem inneren Schweinehund zu kämpfen hat. „Es ist nicht leicht, sich aufzuraffen, aber es lohnt sich! Gerade wenn man älter wird, ist es essenziell wichtig, seine Muskeln zu trainieren!“, merkt sie an.

Doch neben ihrem topfitten Körper sorgt sie noch mit einer anderen Aussage für Aufsehen. „Viermal die Woche sind mittlerweile Pflicht!“, teilt sie mit. Trotz des vollen Terminkalenders und ihres Privatlebens trainiert die RTL-Moderatorin viermal in der Woche.

„Krass! Du Tier!“

Ihre Disziplin, ihre Trainingsform und ihre Sportleidenschaft beeindrucken ebenfalls ihre Community. RTL-Kollegin Eva Imhof kommentiert humorvoll: „Krass! Du Tier!“ Und auch die Reaktionen ihrer Fans sprechen Bände. Sie sind schlichtweg begeistert von Frauke Ludowig. Manche fühlen sich nun ausreichend motiviert für ihr eigenes Trainingsprogramm.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare: