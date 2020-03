Frauke Ludowig platzt wegen Corona der Kragen: „Zum Kotzen!“

View this post on Instagram

Weil ich so viele Reaktionen von euch auf meine Story bekomme, muss ich das jetzt einfach auch noch im Feed teilen… Ich bin heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, habe noch gedacht, hey, die Menschen haben es verstanden…wenige auf einem Fleck! Um 17:00 Uhr gehe ich ins Styling! Und draußen fangen die Menschen an Partys zu feiern ... sie stehen eng an eng, liegen sich in den Armen. Mehrere Menschen trinken aus einer Flasche Bier. Nuckeln alle NACHEINANDER an einer shisha.... Hup-Konzerte, Autorennen. Irgendwann schmeißt einer den Grill an und legt Bratwürste darauf. Wisst ihr was? Ich finde das sowas von zum kotzen. Wie viele Egoisten sind eigentlich unterwegs? Wie viele haben nicht die geringste Spur von Solidarität in sich? Wie viele haben NULL gesellschaftliche Verantwortung??? Was glauben diese Menschen ??? Dass das ganze Leben eine Party ? Wacht auf !!! Wacht endlich auf! Bleibt zu Hause! Schützt euch, eure Familien, Freunde, Mitmenschen, schutzlose, kranke, ältere Menschen... nur so überstehen wir gemeinsam diese schlimme Krise. Wir alle haben doch so etwas noch nie erlebt. Es wäre so schön, wenn wir irgendwann alle sagen können, wir haben es gemeinsam geschafft. Ich hoffe noch immer, dass es klappen kann ❤️ Eure Frauke