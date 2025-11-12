RTL-Moderatorin irritiert Fans mit neuem Look – „Gut, dass der Name drübersteht“

Normalerweise verkündet Frauke Ludowig (61) in „Exclusiv – Das Starmagazin“ die News über die Promi-Welt. Diesmal steht die RTL-Moderatorin allerdings selbst im Rampenlicht. Dabei spaltet ihr neue Look die Fans.

Auf Instagram präsentiert sich Ludowig in einem funkelnden silbernen Paillettenkleid mit tiefem Ausschnitt. Das Haar ist streng nach hinten gesteckt, das Make-up betont ihre. „Red Carpet ready“, schreibt Frauke zu den Bildern und versieht sie mit passenden Hashtags.

Frauke Ludowigs neuer Look spaltet Fans

Das Shooting entstand mit Stylist Lukas Kuciel. Dieser ist bekannt für seine eleganten, aber modernen Inszenierungen. Das Ergebnis spricht Bände. Eine Userin bringt es auf den Punkt: „Totale ‚Denver-Clan‘-Vibes!“ Eine andere schwärmt: „Die Frisur ist Bombe! Sieht super schön aus an Frauke.“ Ein weiterer Fan betont: „Frauke du wirst von Jahr zu Jahr schöner. Das Alter ist eine Zahl. Schönheit kommt von innen, wie man bei dir sieht. Top!“

Doch nicht alle feiern den neuen Look. Einige Follower zeigen sich irritiert, und unterstellen optische Eingriffe. „Leider nicht mehr sie selber“, schreibt eine Nutzerin. „Schön, aber nicht echt“, meint eine andere. „Gefällt mir tatsächlich auch nicht so. Sieht aufgedunsen aus“, klagt ein weiterer. Sogar Kommentare wie „Gut, dass der Name drübersteht“ finden sich unter dem Post.

Trotzdem: Die meisten Fans zeigen sich begeistert und schicken Herz- und Flammen-Emojis in die Kommentarspalte.

Dass Frauke Ludowig immer für eine Überraschung gut ist, beweist sie einmal mehr. Erst kürzlich verriet die RTL-Moderatorin in ihrem Podcast, welche unglaubliche Schönheits-OP sie hinter sich hat. Mehr dazu liest du hier!