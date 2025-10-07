Franz Josef Wagner ist tot: „Bild“-Kolumnist wurde 82 Jahre alt

Er war einer der ganz großen seiner Zunft, über seine Kolumnen diskutierte ganz Deutschland. Wie die „Bild“ am Dienstagmorgen mitteilte, ist Franz Josef Wagner im Alter von 82 Jahren verstorben.

Fast ein Vierteljahrhundert begeisterte und provozierte der ehemalige Chefredakteur der BZ mit seiner täglichen Kolumne „Post von Wagner“. „Mit ihm“, so heißt es von „Bild“, verliere „Axel Springer einen seiner kreativsten Köpfe und einen einzigartigen Schreiber“.

„Bild“-Journalist Franz Josef Wagner ist verstorben

Franz Josef Wagners Karriere bei der „Bild“ begann bereits zu Beginn der 60er-Jahre. Damals arbeitete er für die Münchner Redaktion. Später berichtete Wagner als Kriegsberichterstatter. In den 90er-Jahren war Wagner Chefredakteur der „Bunte“, bevor er 1998 zurück zu Springer wechselte. Dort wurde der Journalist Chefredakteur der BZ und der BZ am Sonntag.

Anfang 2001 wurde Franz Josef Wagner Chefkolumnist bei Springer, eine Position, die der damalige Chefredakteur Kai Dieckmann extra für ihn geschaffen hatte.

Franz Josef Wagner als Autor und Ghostwriter

Wagner war auch schriftstellerisch tätig, schrieb als Ghostwriter untere anderem für Bücher von Legenden wie Udo Jürgens, Boris Becker oder Franz Beckenbauer. Dazu schrieb er vier eigene Romane.

Zur Todesursache von Franz Josef Wagner gibt es bislang noch keine Informationen.