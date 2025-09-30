Trauer um legendären Opernstar: Franz Grundheber ist tot

Er galt in der Opernwelt als Jahrhundertsänger: Franz Grundheber ist tot. Der gebürtige Trierer starb am Samstag (27. September) im Alter von 88 Jahren im Kreise seiner Familie in Hamburg, wie sein Management mit Verweis auf seine Familie bestätigte.

Franz Grundheber prägte seit 1966 über Jahrzehnte die Geschichte der Hamburgischen Staatsoper und wurde zu einer unverzichtbaren Größe im internationalen Opernbetrieb. So wirkte er in Opern von Verdi, Wagner, Strauss und Berg aktiv mit.

Franz Grundheber: Sein Wirken bleibt unvergessen

Die Hamburger Staatsoper reagierte sofort auf die Todesnachricht. Sie teilte mit: „Mit Franz Grundheber verliert die Opernwelt einen Bariton von außergewöhnlicher Strahlkraft – einen ‚Jahrhundertsänger‘, dessen Name und Werk eng mit der Hamburgischen Staatsoper verbunden bleiben und dessen künstlerisches Vermächtnis weit über Hamburg hinaus wirkt.“

++ auch für dich interessant: Stefan Mross über den Tod seiner Mutter: „Sie ist in meinem Arm eingeschlafen“ ++

Franz Grundheber habe stimmliche Besonderheit mit packender darstellerischer Präsenz verbunden. Seine Paraderollen waren häufig die Zerrissenen, Unterdrückten oder innerlich Gequälten. Die authentische Gestaltung erfreute sich bei zahlreichen Menschen größter Beliebtheit und berührte sie zutiefst.

Der Kammersänger sorgte ebenfalls international für großes Aufsehen. So wurde er besonders bekannt durch seine Darstellung des „Wozzeck“ in Patrice Chéreaus Inszenierung. Zudem gastierte er an den großen Opernhäusern der Welt, etwa in Paris, Wien, London und New York. Franz Grundheber arbeitete mit renommierten Dirigenten wie Claudio Abbado, Daniel Barenboim und Giuseppe Sinopoli zusammen.

Mit ihm verliert die Opernwelt eine unverwechselbare Stimme. Zudem trauert die Hansestadt Hamburg um einen Künstler, der Musik und Schauspiel in einzigartiger Weise zusammenführte.