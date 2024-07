Frank Rosin: Kurz nach Auftakt von „Wer kocht das Beste für die Gäste“ platzt ihm der Kragen

Im deutschen Fernsehen sind es vor allem Kochshows, die die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Kein Wunder also, dass Sat.1 kürzlich ein neues Format ins Programm aufgenommen hat: „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ Unterstützt wird die Show von keinem Geringeren als Sternekoch Frank Rosin. Am 17. Juli tritt er gegen seinen Konkurrenten Ali Güngörmüs an – doch schon vor dem eigentlichen Wettkampf herrscht dicke Luft!

Frank Rosin: Hitzige Stimmung in der Küche

33 Gäste bewerten in dieser spannenden Kochshow drei Gänge, die von jeweils zwei Starköchen zubereitet werden. Beide Hauptköche erhalten dabei Unterstützung von drei weiteren Kochprofis. „Frank Rosin ist natürlich ein Begriff, wer kennt ihn nicht“, wissen seine Teampartner bereits und freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Doch das Duell beginnt bereits vor dem Auftakt am Herd: Die Gäste müssen sich zunächst entscheiden, ob sie für Team Rosin oder Team Güngörmüs verkosten wollen. Schon hier fliegen die Fetzen: „Quatsch meine Gäste nicht an“, schleudert Frank Rosin seinem Konkurrenten entgegen. Für den TV-Star startet die Sendung allerdings anders als erwartet.

Frank Rosin: Bittere Gewissheit

Für Rosin ist es ein bitterer Start: Nur zehn Gäste entscheiden sich für sein Team, während Ali Güngörmüs ganze 23 Verkoster anzieht. Am 17. Juli müssen Rosin und Güngörmüs unter dem Thema „Dreierlei aus…“ kochen. Was zunächst einfach klingt, stellt sich schnell als große Herausforderung heraus.

Ali Güngörmüs setzt auf eine vegetarische Variante und möchte seine Gäste mit verschiedenen Auberginen-Variationen überzeugen. Sein Gegner hingegen setzt auf deftige Kost und serviert Fleisch mit drei verschiedenen Pürees.

Charmant wie immer führt Jana Ina Zarella durch die Sendung und gibt den Startschuss: „Für eure Gäste, kocht das Beste!“ Doch welcher Koch kann letztendlich mit seinem Meisterwerk überzeugen? Kann Frank Rosin trotz der geringeren Anzahl an Gästen noch den Wettbewerb für sich entscheiden?

Den Ausgang der spannenden Sendung können die Zuschauer in der Joyn-Mediathek verfolgen. Unterhaltung ist dabei mit Sternekoch Frank Rosin garantiert!