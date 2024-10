Frank Rosin bei „The Taste“ – kurze Zeit später geht die Nachricht rum

An den Herd, fertig, los! Am Mittwochabend (23. Oktober) startete die 13. Staffel der beliebten Kochsendung „The Taste“ bei Sat.1.

Die Coaches Frank Rosin, Alex Kumptner, Tim Raue und Alexander Herrmann probieren sich wieder durch die Kreationen auf den Löffeln und kämpfen um die talentiertesten Profi- und Hobbyköche.

Doch kommt das bei den Zuschauern an? Am Tag nach der Ausstrahlung herrscht Gewissheit.

Frank Rosin startet mit Überraschung bei „The Taste“

Die neue Staffel von „The Taste“ begann am Mittwochabend mit einem Knall. Denn eigentlich wollten die Juroren rund um Frank Rosin mit den Castings der Kandidaten beginnen. Doch Moderatorin Angelina Kirsch hat andere Pläne mit den vier Profiköchen und ruft sie in die Kocharena.

Dort müssen Frank Rosin, Alex Kumptner, Tim Raue und Alexander Herrmann nämlich wieder einmal selber ran, um die Kandidaten von sich zu überzeugen. Wer gewinnt, der bekommt einen fünften Platz in seinem Team. Diese Neuerung scheint jedoch nicht sonderlich gut bei den Zuschauern angekommen zu sein.

Wermutstropfen für Frank Rosin bei „The Taste“

Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, schauten zum Staffel-Auftakt rund 890.000 Zuschauer zu, was einem Marktanteil 8,2 Prozent entspricht. Damit liegt man zwar über den Benchmark, doch im Vergleich zum letzten Jahr hat man an Reichweite verloren.

2023 konnten Frank Rosin und Co. noch über eine Million Menschen vor die Bildschirme locken und sich somit einen Marktanteil 8,7 Prozent sichern. Bleibt abzuwarten, wie sich die Quote in den kommenden Wochen entwickeln werden.

Sat.1 zeigt die neuen Folgen von „The Taste“ immer mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Joyn-Abonnenten haben immer eine Woche vorher Zugriff auf die neuesten Episode.