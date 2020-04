Frank Rosin teilt privates Video aus seiner Küche – ein Detail macht Fans stutzig

Frank Rosin: Der TV-Koch begibt sich in einem Facebook-Video an den heimischen Herd. Doch im Hintergrund machen Fans eine interessante Entdeckung.

Die Gastronomiebetriebe haben wegen der Corona-Krise geschlossen. Deshalb steht Sternekoch Frank Rosin aktuell nicht für seine TV-Sendung „Rosins Restaurants“ vor der Kamera. Doch der 53-Jährige weiß sich zu helfen.

Wenn seine Fans ihn nicht im Fernsehen sehen können, dann tut es auch ein Handyvideo aus der privaten Küche. Mit seiner Tochter als Kamerafrau macht sich Frank Rosin in einem Facebook-Video an die Arbeit am heimischen Herd.

Doch einigen aufmerksamen Zuschauern fällt schnell ein unerwartetes Detail im Hintergrund auf.

Frank Rosin hat einen Thermomix in seiner Küche

Während Frank Rosin in einer Pfanne ein schmackhaftes Gericht aus Spargel, Kartoffeln und Champignons zubereitet, scheinen einige Fans nur einen Blick für das Regal hinter dem TV-Koch zu haben. Dort befinden sich nämlich im untersten Fach zwei Küchengeräte: ein Toaster und ... ein Thermomix!

Die Fans fassen es nicht. Wieso hat ein so begabter Koch wie Frank Rosin denn einen Thermomix? Die Essenszubereitung sehen einige mit dem beliebten Gerät als zu einfach an, um dabei wirklich von „Kochen“ zu sprechen. Wie kann sich also ein so anspruchsvoller Koch wie Frank Rosin dazu herablassen, mit einem solchen Gerät zu arbeiten?

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Dort führt er auch sein Restaurant 'Rosin'

Seine Küche wird als regional geprägte, kreative Gourmetküche beschrieben

„Frank, du enttäuschst mich“, schreibt ein User. Ein anderer Nutzer fordert sogar eine Erklärung des TV-Kochs. Die Ernsthaftigkeit dieser Kommentare kann man gewiss hinterfragen. Viel seriöser ist dagegen die Forderung, die Rosin direkt zu Beginn seines rund 15-minütigen Videos formuliert.

Frank Rosin fordert Öffnung von Restaurants

„Die Restaurants müssen wieder geöffnet werden“, so Frank Rosin. „Das ist das Allerwichtigste.“ Und der Koch ist optimistisch, dass die über 220.000 Gastronomiebetriebe in Deutschland wieder an den Start gehen können.

Die Bevölkerung sei mittlerweile „so vernünftig geworden“ und gehe mit der Krise so gut um, dass eine Restaurant-Eröffnung „mit gewissen Maßnahmen und Standards“ durchaus möglich sei. (at)