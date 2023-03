Frank Rosin: Nach Kabel-1-Kühltruhen-Skandal – Restaurant muss schließen

Frank Rosin bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Als Sternekoch, der regelmäßig für seine Kabel1-Sendung „Rosins Restaurants“ Gasthöfe vor dem finanziellen Ruin bewahren soll, ist ihm schon so einiges untergekommen. Von unbelehrbaren Gastronomen bis hin zu verdorbenen Lebensmitteln.

Was Frank Rosin in einer älteren Folge von „Rosins Restaurants“ erleben musste, bringt sogar ihn auf die Palme. Im Gasthaus „Jesewitz“ in Sachsen zieht Rosin die Reißleine – und bricht sogar die Dreharbeiten ab.

„Rosins Restaurants“: Sternekoch wütet

Im Kreis Nordsachsen soll Frank Rosin das Restaurant von Fabian und Faik retten. Die beiden Freunde bieten einen Mix aus deutscher und türkischer Küche an – und haben sehr unter den Maßnahmen während der Corona-Pandemie gelitten. „Ich sitze hier umsonst, keiner ist da“, beschreibt Faik die dramatische Situation, in die das Gasthaus „Jesewitz“ durch das Virus gekommen ist. „Corona hat uns finanziell die Beine gebrochen“, erklärt Fabian.

Aber ist die Corona-Pandemie tatsächlich der einzige Grund, wieso das sächsische Lokal nicht mehr läuft? Glaubt man einem Bekannten der beiden Betreiber könnte auch das Essen etwas mit dem Kundenschwund zutun haben. „Man merkt halt, dass da nicht so viel Koch-Erfahrung dahintersteckt“, verrät er Kabel1. Auch die Abläufe in der Küche seien nicht routiniert. Höchste Zeit also, dass Sternekoch Frank Rosin das Ruder übernimmt – und sich im Gasthaus „Jesewitz“ mal genauer umsieht.

Schon vor der Anreise ist Frank Rosin klar: „Das ist natürlich heute eine Mega-Nummer.“ Alleine aufgrund der kulinarischen Ausrichtung. „Wir haben in einem alten Gasthaus eine türkische Küche implementiert. Und das ist in dieser Region ungewöhnlich“, erklärt der Sternekoch den Kabel1-Zuschauern.

Frank Rosin empfindet „gastronomische Trauerstimmung“

Schon beim ersten Aufeinandertreffen der Betreiber mit Frank Rosin droht die Stimmung zu kippen. Rosin empfindet „gastronomische Trauerstimmung“, als er den Gasthof erblickt. Angekommen im 350 Quadratmeter großen Gastraum wird die auch nicht besser. Rosin erwartet ein kruder Mix aus Fachwerkcharme und dekorativen Unfällen. „Seid ihr noch ganz dicht?“, will der Koch von Fabian und Faik wissen.

Da ahnt er noch nicht, dass die Inneneinrichtung vermutlich das kleinste Problem seines Einsatzes wird…

Richtig dicke kommt es erst in der Küche. „Das riechst du direkt, dieses faule Wasser“, legt Rosin los. Und dann macht er in der Kühltruhe eine heftige Entdeckung: Fleisch, das nicht den Verordnungen entspricht. „Das ist ja alles nicht erlaubt. Nicht abgedeckt, Frostbrand“, stellt der Koch klar. „Normalerweise muss jetzt einer kommen und die abführen.“

Rosin stellt Betreiber Faik zur Rede. Und macht ihm klar, dass hier gegen die Lebensmittelhygiene-Ordnung verstoßen wurde. Nach der Hackfleisch-Entdeckung trifft der TV-Koch eine schwere Entscheidung: „Ich habe gerade mit meinem Team gesprochen: Wir brechen das alles ab!“

„Rosins Restaurants“: Zweite Chance für „Gasthaus Jesewitz“

Die Betreiber bleiben hartnäckig. Wollen eine zusätzliche Nachtschicht einlegen, um Rosin zum Bleiben zu bewegen. „Ich bin bereit zu allem. Wenn es eine Lösung gibt, werde ich alles dafür tun“, verspricht Faik. Worte, die Frank Rosin zum Nachdenken veranlassen – und dem Gasthaus „Jesewitz“ noch eine zweite Chance einbringen.

Eine Chance, die für die Betreiber womöglich die letzte ist, um in der Gastronomie doch noch Fuß zu fassen. Was sie daraus machen und wie sich das Gasthaus „Jesewitz“ nach ein paar Tagen mit Frank Rosin entwickelt hat, kannst du bei Kabel1 sehen. So viel sei verraten: Mit diesem Ausgang hätte wohl niemand gerechnet…

Mittlerweile ist das Gasthaus geschlossen. „Es fällt uns unsagbar schwer, diese Zeilen hier zu verfassen und euch mitzuteilen, dass die Türen unseres Gasthauses ab 1.Januar 2023 geschlossen bleiben“, erklärt Faik bei Instagram. Und weiter: „Nach den Lockerungen der Pandemie-Beschränkungen hat sich das Gasthaus auf einen wirtschaftlich, nennen wir es mal ‚wackelig-soliden‘ Weg begeben. Das Tagesgeschäft war in Ordnung, es fehlte an Feierlichkeiten. Die Anfragen kamen, fanden aber oft wegen der sanitären Situation der Gästetoiletten letztendlich nicht statt. Leider wurde es seitens des Vermieters in den letzten 18 Monaten nicht wie versprochen geschafft, diese Gästetoiletten, die nach einem, nicht von uns verschuldeten, Wasserrohrbruch leider völlig unbenutzbar waren, zu sanieren. Und nun kommen auch noch die Erhöhungen der Gas- und Energiepreise auf uns zu. Zusammen mit den bereits heftig ansteigenden Lebensmittelpreisen ist das eine Teuerung, die wir nicht mehr tragen können, und auch keinem Gast zumuten wollen und können.“

Und auch in der neuen Staffel „Rosins Restaurants“ spielten sich krasse Szenen ab. Die Folgen findest du in der Mediathek von Joyn.de.