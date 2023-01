Frank Rosin sucht Dortmunder Koch: Die Lage ist ernst

Dieser Mann liebt seinen Beruf wirklich sehr. Anders ist das, was Starkoch Frank Rosin jeden Tag leistet, nicht zu beschreiben. Ein eigenes Restaurant, diverse kleine Projekte, TV-Auftritte und eigene Shows. Frank Rosins Tag scheint deutlich mehr als nur 24 Stunden zu haben.

Und so kommt es auch wenig überraschend, dass sich der Dorstener Starkoch nur wenige Tage vor dem Start der neuen Staffel „Rosins Restaurants“ (Erste Folge am 19. Januar 2023) via Instagram zu einem neuen TV-Projekt meldet.

Frank Rosin sucht in Dortmund nach einem Koch

„Hallo liebe Kollegen und Gastronomen aus Dortmund und Umgebung, ich komme in eure Region und bringe einen weiteren Spitzenkoch mit. Was werden wir machen? Wir werden jeweils ein Restaurant aus der Region coachen und daraus entsteht ein Battle“, erklärt Rosin in einem kurzen Video. Es wird also ernst, denn wer Frank Rosin schon einmal im TV beobachtet hat, der weiß: der 56-Jährige verliert nicht gerne.

Rosin weiter: „Habt ihr ein Restaurant in Dortmund oder Umgebung, das euch Probleme macht? Kommt ihr mit dem Restaurant nicht zurecht? Braucht ihr ein Coaching? Habt ihr Schulden oder kommt nicht weiter? Dann meldet euch!“

Na, dann sind wir mal gespannt, wen sich Frank Rosin aussucht. Die Fans jedenfalls sind schon ganz aufgeregt. „Geile Idee, habe leider noch keines. Aber eines Tages, Fränky, dann lade ich dich ein“, schreibt ein Follower auf Instagram. Spannend: Unter dem Video sendet auch das Restaurant „Mit Schmackes“ aus Dortmund gleich drei „100 Prozent“-Emojis. Ob sich der Laden von BVB-Legende Kevin Großkreutz auf der Hohen Straße im Herzen Dortmunds auch bewerben will? Wir werden sehen.

Wann die neue Rosin-Show ausgestrahlt wird, ist noch unklar. Sicher ist jedoch, dass ab dem 19. Januar die neuen Folgen „Rosins Restaurants“ auf Kabel 1 ausgestrahlt werden. Zudem zeigt der Sender ab dem neunten Februar „Roadtrip America“. In der Show wird Frank Rosin mit seinen Kollegen Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş durch die USA reisen.