Frank Rosin: Mega-Krach mit Lindenstraßen-Star –„Da scheiß' ich drauf“

Nach dem großen Fressen folgt das große Abnehmen. Und weil das alleine ja wenig Spaß macht, hat Frank Rosin zum nachweihnachtlichen Abnehm-Marathon namens „Rosins Fettkampf“ auf Kabel 1 geladen.

Zusammen mit einigen Normalos sowie Stars der ARD-Kultsoap „Lindenstraße“ sollte es der Wampe an den Kragen gehen. Doch zuerst einmal bekamen die Stars ihr Fett weg. Und das ist an dieser Stelle leider nicht wörtlich gemeint.

Frank Rosin: Riesiges Theater beim Wiegen

So waren Willi Herren und Rebecca Siemoneit-Barum mit stattlichen 113,2 beziehungsweise 95,6 Kilo an den Start gegangen. Einiges zum Abnehmen also, wie auch Willi Herren offen zugab: „Mir ist die Wampe mittlerweile wirklich peinlich, aber ich kann die auch nicht verstecken.“ Und auch Rebecca Siemoneit-Barum gestand: „Ich würde mich definitiv schämen, wenn Leute wüssten, wie viel ich essen kann.“

Jedoch ließ die Motivation bei der 42-Jährigen rasch nach. Sie gestand beim abschließenden Wiegen: „Ich habe zu wenig Sport gemacht. Also ich hab an meinen freien Tagen was gemacht. An den Tagen, an denen ich gearbeitet hab, gar nicht.“

Frank Rosin nahm am wenigsten ab

Da platzte Frank Rosin der Kragen. Er bezeichnete ihre Argumentation als pure Ausrede. Ein Vorwurf, den Siemoneit nicht auf sich sitzen lassen wollte. Dann kam es zum Eklat. Die beiden meckerten sich weiter an, bis Siemoneit nur noch sagte: „Da scheiße ich drauf, ganz ehrlich!“

Trotz des Gemeckers. Simoneit nahm prozentual immer noch mehr ab, als Lindenstraßen-Kollege Willi Herren. Am wenigsten speckte übrigens Frank Rosin selbst ab. (göt)