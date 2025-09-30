Frank Rosins Erfolgsshow geht weiter: Jedoch unter neuem Namen

Was haben wir diese Show geliebt. Ein Jungs-Trip ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mit einem Camper durch die USA. Ja, die ersten Staffeln von „Roadtrip Amerika“ mit den Starköchen Frank Rosin, Ali Güngörmüş und Alexander Kumptner war ein echtes Highlight. Nie zuvor kam man den Superstars am Herd so nah. Selten zuvor wurde einem die Kulinarik der Vereinigten Staaten von Amerika so nah gebracht.

Drei Staffeln lang tourten Rosin, Güngörmüş und Kumptner durch die USA und auch Kanada. Staffel vier jedoch wird nicht in Amerika spielen. Die Köche wechseln für Kabel 1 den Kontinent.

Frank Rosin und seine Jungs wechseln den Kontinent

In einem Video auf Instagram kündige es die Köche selber an. Man sei bereits in Australien, jubeln Rosin, Kumptner und Güngörmüş. „Wir konnten es nicht abwarten, wir mussten euch das unbedingt sagen“, freut sich Rosin. Man sei gerade am Great Barrier Reef, habe sogar bereits einen Hai gesehen.

Die Fans jedenfalls freuen sich bereits wie Bolle. „Ich kann es kaum abwarten. Ihr drei seid einfach die beste Kombination aus Entertainment, Talent, Ausstrahlung und Herz“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Viel Spaß euch, denn dann haben wir später auch welchen. Wir freuen uns schon jetzt. Genießt die Zeit!“ Während ein Dritter schreibt: „Juhuuu darauf haben wir sehnsüchtig gewartet. Wir sind bereit, die Lachmuskeln zu trainieren.“

Wann genau die neuen Folgen dann im TV beziehungsweise im Stream zu sehen sind, ist noch unklar. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, wie sich Kumptner, Güngörmüş und Rosin in Australien schlagen werden und freuen uns jetzt schon auf Bilder mit Koalas, Kängurus und vielleicht bekommen wir ja auch den ein oder anderen Hai zu sehen (nur bitte nicht auf dem Teller). Klar ist jedoch schon jetzt: Lustig wird’s. Und im besten Fall auch lecker.