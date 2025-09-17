Frank Rosin packt über Dreharbeiten aus – „Schlichtweg nicht sendbar“

Seit Jahren ist TV-Koch Frank Rosin für seine Show „Rosins Restaurants“ im Einsatz und greift Gastronomen in Not unter die Arme. Der gebürtige Dorstener konnte so zahlreiche Restaurants vor dem Aus retten und ihnen neues Leben einhauchen.

Dabei wurde es in der ein oder anderen Folge auch ganz schön emotional. Nicht nur auf der Seite der Gastronomen, auch Frank Rosin erlebte häufig eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Auf Instagram gibt er nun einen Einblick hinter die Kulissen – aus ernstem Anlass.

Frank Rosin wird deutlich

Dieser Instagrampost hat es in sich. Der TV-Koch macht dort nämlich ein überraschendes Geständnis. „Rosins-Restaurants, ist seit 17 Jahren so aktuell wie nie zuvor! Was viele Fans und Zuschauer nicht wissen: Rund 15-20 Prozent der wirklich extremen Situationen können wir gar nicht zeigen – sie sind schlichtweg nicht sendbar, so heftig sind sie“, schreibt Rosin.

Weiter noch: „Genau deshalb braucht es Aufmerksamkeit: Die Branche steckt in einer Krise, und nur wenn wir das klar benennen, können Veränderungen angestoßen werden. Ich freue mich auf euch – und auf jede Unterstützung!“ Seine Follower haben eine deutliche Meinung zu diesen Zeilen.

Frank Rosin möchte auf Missstände aufmerksam machen

Die Botschaft hinter diesen Zeilen: Rosin möchte auf die Missstände in der Gastronomie aufmerksam machen. Das kommt bei seiner Community äußerst gut an. „Die beste Sendung. Wäre gerne mal Testesser. Ich hoffe, es kommen wieder bessere Zeiten für die Gastronomie“, kommentiert ein Fan beispielsweise.

Ein anderer schreibt: „Frank, da hast du vollkommen recht. Ich hoffe, viele erkennen die dramatische Situation und unterstützen die Gastronomiebetriebe, bevor sie schließen müssen, wie schon so viele. Hier geht uns ein Stück unserer Kultur verloren!“