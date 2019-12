Frank Rosin betritt Gaststätte – als er DAS sieht, fällt er vom Glauben ab: „Alter Schwede...“

Grünenplan. Sternekoch Frank Rosin ist in ganz Deutschland unterwegs, um Gaststätten vor dem Ruin zu bewahren. Dieses Mal führt „Rosins Restaurants“ den 53-Jährigen nach Niedersachsen.

Im beschaulichen Dorf Grünenplan brauchen Karoline Eckert (50) und Björn Teschemacher (48) die Hilfe des Experten. Sie haben sich an Frank Rosin gewandt, weil sie um ihre Existenz fürchten.

„Rosins Restaurants“: Frank Rosin geschockt

Die beiden Besitzer des „Gasthaus Bauer“ empfangen Frank Rosin vor dem Lokal. Doch schon als er vor der Tür steht, sieht er etwas, was ihm gar nicht passt. „Das ist auch immer stark, ein super Entrée, dieser Automat voll Lungenkrebs“, so der Dorstener. Ein Zigarettenautomat.

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Er ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch und Gastronom

Sein Vater war Großhändlers für Gastronomiebedarf

Seine Mutter war Betreiberin eines Imbissstandes

Er veröffentlichte bereits mehrere Bücher: Rosins Restaurant und Modern German Cookbook

Sein Restaurant „Rosin“ befindet sich in seiner Heimatstadt

Doch innen wird es auch nicht besser. Frank Rosin traut seinen Augen kaum. „Was 'ne Wurzelbude, alter Schwede.“

„Schon paar Tage älter“, weiß auch Koch Björn. Genauer gesagt 120 Jahre. Der Gastro-Experte stellt nur eine Frage - und ist knallhart: „Welche Tradition wird hier gepflegt? Die Tradition des Hauses oder die Tradition des Hässlichseins?“

Mittelalterdeko im Gasthaus

An den Wänden hängen Schwerter, das ganze Restaurant ist mit ritterlichen Elementen geschmückt. Figuren und Gartenzwerge stehen dekorativ auf Beistelltischen. Konzept? Fehlanzeige. „Das ist ja ne richtige Rumpelkammer hier. Das ist wirklich 'Zurück in die Zukunft Teil 5'“, sagt der Sternekoch, er ist sichtlich schockiert.

Sternekoch Frank Rosin. Foto: imago images / DeFodi

Björn versucht, sich zu erklären. „Das, was mittelalterlich ist an Dekoration, haben wir mitgebracht, weil wir in die Richtung früher viel gemacht haben. Das Mobiliar, die Theke und so waren schon hier.“

Vor vier Jahren übernahmen Karoline und Björn das Gasthaus. Es sollte die Erfüllung eines Lebenstraums werden. Doch nun lebt das Ehepaar den Albtraum. Kann Frank Rosin das Restaurant retten?

„Rosins Restaurants“ läuft donnerstags, 20.15 Uhr, bei Kabel 1.