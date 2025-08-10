Frank Rosin will Gastronomen helfen – dann folgt die bittere Enttäuschung

In seiner Sendung „Rosins Restaurant“ hat Sterne-Koch Frank Rosin bereits unzähligen Gastronomen in Not auf die Sprünge geholfen. Gemeinsam mit seinem Team verpasst er den jeweiligen Lokalitäten einen neuen Anstrich, um so wieder mehr Gäste anzulocken.

Doch wie es scheint, kann eine Teilnahme bei „Rosins Restaurant“ auch negative Folgen haben. Ein Gastronom aus Bayern meldet sich nach den Dreharbeiten zu Wort und erklärt, wieso der Besuch von Frank Rosin ihm nicht wirklich weitergeholfen hat.

Frank Rosin ändert Konzept im Restaurant

Markus Menk ist seit 24 Jahren in seinem Restaurant „Wallmüllerstuben“ in Treuchtlingen aktiv. Der Wirt wünscht sich nach alle den Jahren jedoch eine Veränderung in seinem Lokal und bewirbt sich prompt in der Sendung von Frank Rosin. Und tatsächlich rückt der Sternekoch samt Kamerateam an, um ihm unter die Arme zu greifen.

+++ auch interessant für dich: Frank Rosin unterwegs auf Mallorca – plötzlich schlägt er Alarm +++

Rosins Idee: Der Restaurant-Besitzer solle sich vermehrt auf die lokale, fränkische Küche spezialisieren. Bis zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bot Markus Menk eine Vielzahl an Gerichten aus der spanischen Küche an. Durch diese Veränderung sei jedoch ein großer Teil der Stammkundschaft weggefallen, berichtet der Gastronom gegenüber „nordbayern.de„.

Besuch von Frank Rosin bringt keine Erfolge

Durch die Änderungen hat der Restaurant-Betreiber sein Alleinstellungsmerkmal in der Region verloren. Mittlerweile hat Markus Menk wieder einige spanische Spezialitäten in sein Angebot aufgenommen. Der Bezug zur fränkischen Küche bleibt dabei bestehen, heißt es.

+++ auch spannend: Nach „The Taste“-Aus – Frank Rosin und Alexander Kumpnter kündigen neue Sendung an +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die Teilnahme an dem TV-Format bereut der Gastronom aus Bayern allerdings nicht, wie er deutlich macht: „Ich wollte ja die Veränderung und es war eine schöne Sache. Wir wurden gut beraten, es wurde nur nicht bedacht, dass die Stammkunden die gewohnten Dinge behalten wollen. Ich habe gemerkt, dass das Lokal nicht mehr so zeitgemäß war und ich neuen Pfiff hineinbringen musste.“