„Rosins Restaurants“: Skandal bei Kabel 1 – Frank Rosin bricht Sendung ab

Wer sich bei Frank Rosin meldet, der braucht vor allem eines für seine Gaststätte oder sein Restaurant: Hilfe!

Denn meistens rückt Frank Rosin dann an, wenn es schon lange nicht mehr läuft. So wie auch bei Andrea Wittekindt. Die 54-Jährige führt eine Vereinsgaststätte in der Nähe des Stadions des VfB Stuttgart. Doch laufen tut es nicht. Die Hoffnung: Frank Rosin kann ihr helfen. Doch der sieht sich im Laufe der Zusammenarbeit gezwungen, genau diese zu beenden.

Frank Rosin: Kann der Koch HIER noch helfen?

Mit der Vereinsgaststätte wollte Andrea Wittekindt sich den Traum der Selbstständigkeit erfüllen. Doch so, wie es jetzt läuft, hat sie es sich nicht vorgestellt. Die Gäste bleiben aus, jeder Monat aufs Neue ist es Nullsummenspiel für die 54-Jährige. Ihr selbst fällt es schwer, in die Chefrolle zu schlüpfen. Und plötzlich findet sie sich in der Küche wieder, obwohl sie eigentlich gar keine gelernte Köchin ist.

Alles nicht optimal. Doch aufgeben will die Unternehmerin ihren Traum noch nicht. Die Hoffnung: Frank Rosin kann mit ihr gemeinsam die Vereinsgaststätte nach vorne bringen. Da lässt sich der Fernseh-Koch natürlich nicht zwei Mal bitten. Gemeinsam mit seinem Team ist er vor Ort, um das Beste aus der Gaststätte rauszuholen.

Frank Rosin platzt DESHALB der Kragen

Schritt eins: Bestandsaufnahme. Die Einrichtung des Restaurants wird genau unter die Lupe genommen. Testesser stellen das Essen auf den Prüfstand. Das ernüchternde Ergebnis: 2,5 von 5 Sternen. „Das bedeutet, dass das hier ein totaler Reinfall ist“, zieht Frank Rosin ein erstes, knallhartes Fazit. Andrea sieht das allerdings nicht so. Etwas, das Frank Rosin gar nicht nachvollziehen kann. „Wenn das los geht, könnte ich aus der Hose springen“, macht er seinem Ärger Luft. Andrea sei nämlich nach wie vor der Meinung, dass das Essen bei den Gästen gut ankomme. Schließlich hätte es ihnen in der Vergangenheit immer geschmeckt.

Doch aufgegeben hat er den Laden noch nicht. Im Gegenteil. Er sieht Potential. Vor allem der Teamgeist würde ihm imponieren. „Das ist fast nicht lernbar“, schwärmt der 56-Jährige. „Alles andere kann man lernen“, macht er deutlich. Und genau daran will er mit Andrea und ihrem Team arbeiten.

War’s das? Frank Rosin beendet Zusammenarbeit

Die Gaststätte bekommt einen neuen Look, Frank Rosin kocht gemeinsam mit Andrea und die 54-Jährige soll die Speisekarte überarbeiten. Doch genau das besiegelt das Ende der Zusammenarbeit! Denn das einzige Gericht, das den Gästen richtig gut geschmeckt hat – die Maultaschen – hat sie von der Karte gestrichen. Stattdessen stehen Schnitzel und Burger drauf. „Dann möchtest du also jetzt hier Andreas Schnitzelbude draus machen?“, fragt er.

„Nö“, kontert Andrea. Doch viel ändern will sie auch nicht. Schließlich beharrt sie darauf, dass die Gäste in der Vergangenheit auch nicht über das Essen geklagt hätten. Frank Rosin ist fassungslos: „Die ganze Arbeit, die wir geleistet haben, die ganze Kurve, die nach oben ging, ist von jetzt auf gleich einfach abgeknickt“, macht er seinem Unmut Luft. „Die macht mich mundtot mit ihren Argumenten.“

Für den Fernsehkoch steht fest: Die beiden kommen nicht weiter. Er beendet die Zusammenarbeit. „Ich gehe jetzt mit dem Gefühl, dass ich sauer und traurig bin“, sagt der 56-Jährige resigniert. Schließlich habe er nur helfen wollen.

Ob die beiden doch noch die Kurve kriegen oder ob es das endgültig war, siehst du am Donnerstag (26. Januar) um 20.15 Uhr bei Kabel Eins oder schon jetzt auf Joyn.