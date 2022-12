Frank Rosin: Premiere für Sternekoch – DAS haben Fans noch nie gesehen

Wer auf ihn trifft, muss mit der gnadenlosen Wahrheit klarkommen: Frank Rosin nimmt in der Regel kein Blatt vor den Mund. Besonders in seiner eigenen Show „Rosins Restaurants“ ist der Fernsehkoch dafür bekannt knallharte Kritik zu üben.

Letztendlich möchte Frank Rosin den Gastronomen nur helfen. Schon zahlreiche Lokalitäten in ganz Deutschland wurden von dem 56-Jährigen aufpoliert und sind heute erfolgreicher. Die Fans des Sternekochs dürfen sich freuen: Ab dem 19. Januar 2023 zeigt Kabel eins neue Folgen von „Rosins Restaurant“ im Programm und starten direkt mal mit einer irren Premiere.

Frank Rosin: DAS gab es noch nie

Die erste neue Folge tanzt nämlich völlig aus dem Konzept der Sendung. Normalerweise sehen die Zuschauer, wie Frank Rosin verzweifelten Gastronomen unter die Arme greift und beispielsweise die Speisekarte aufpeppt oder die Einrichtung modernisiert. Doch jetzt gibt es überhaupt keinen Ansprechpartner. Frank Rosin wird von einem ganzen Dorf um Hilfe gebeten.

Die besondere Folge namens „Rosins Restaurants Spezial – Unser Landgasthaus“ zeigt den Fall einer kleinen Ortschaft, die um ihr letztes verbliebenes Restaurant bangt. Die Aufgabe des Profis ist es also gar nicht zu verbessern, sondern erstmal zu finden! Unter drei Bewerbern muss sich der Sternekoch für den geeignetsten entscheiden, um somit die Gaststätte vor dem Ende zu bewahren. Eine wahre Mammut-Aufgabe!

