Frank Rosin macht es offiziell: „Neues Projekt“

Er gehört zu den erfolgreichsten TV-Köchen Deutschlands: Frank Rosin. Der 57-Jährige begeistert seine Fans bereits seit über 20 Jahren. Von „Rosins Restaurant“ über „The Taste“ bis hin zu „Roadtrip Amerika“: Was er anfasst, kommt beim Publikum stets gut an.

Auch auf Instagram ist Frank Rosin äußerst beliebt. Der gebürtige Dorstener verzeichnet dort stolze 248.000 Follower. Diese hält er mit regelmäßigen Beiträgen bei Laune. Die Ankündigung am Dienstagabend (16. Januar) dürfte die Fans jedoch regelrecht aufspringen lassen. Es gibt nämlich gute Nachrichten.

Frank Rosin macht vielsagende Andeutung

Auf den ersten Blick scheint es bloß ein ganz normales Bild von Frank Rosin zu sein. Der Sternekoch fotografiert sich von unten, sodass man ein gigantisches Treppenhaus über ihn sehen kann. Er schaut dabei nicht in die Kamera, sondern mit ernster Miene geradeaus. Zu dem Schnappschuss lässt er das Lied „Das Herz von St.Pauli“ von Hans Albers im Hintergrund spielen.

Ein Blick in die Bildunterschrift verrät dann mehr. Dort schreibt Frank Rosin: „Neues Projekt! Wir arbeiten mit vereinten Kräften! Na, was denkt ihr?“ Das muss er seinen Follower nicht zweimal sagen. In den Kommentaren beginnt das große Rätseln im Nu.

Frank Rosin: Fans spekulieren

Was kann es mit dieser Ankündigung bloß auf sich haben? Manche seiner Fans haben da ihre Vermutungen:

„Das ist die Treppe zum Himmel – da gibt es Gastronomen, die ebenfalls deine Hilfe benötigen!“

„Vielleicht ein Projekt, grüne Politiker durch Kochen auf die Realität vorzubereiten?“

„Vielleicht ein Kochwettbewerb in dem Zuschauer und Profis in Zweierteams gegeneinander antreten.“

„Das neue Projekt mit Alex Kumptner? Darauf bin ich gespannt.“

„Wollt ihr etwa mit verbesserter Gastro dem 1. FC Pauli zum Aufstieg („Treppe“) verhelfen?“

Aktuell sieht man Frank Rosin in seiner Kochsendung „Rosins Restaurant“ bei Kabel eins. Jeden Donnerstag zeigt der Sender eine neue Folge ab 20.15 Uhr. Wer nicht warten kann, der sieht die Sendung auch vorab in der Mediathek bei Joyn.