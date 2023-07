Es war eine große Überraschung für die „The Taste“-Fans, als Frank Rosin sein Show-Aus bekannt gab. 2023 feierte er als Gast dann plötzlich sein Comeback. Ganz zum Leidwesen von „The Taste“-Kandidat Jan aus Bochum, der mit dem TV-Koch eine gemeinsame Vergangenheit hat.

Darüber hinaus ist Frank Rosin mit seinem Restaurant und anderen Shows beschäftigt. Und anscheinend gibt es ein weiteres Projekt, mit dem der Koch demnächst auf Sendung gehen will. Auf Instagram sorgte er jetzt erneut für eine große Überraschung.

Frank Rosin macht Ankündigung auf Instagram

Der Monat ist gerade mal drei Tage alt, da gibt’s schon Hammer-News von Rosin. Mit einem Foto kündigt Frank Rosin sein neustes Vorhaben an. „Na, was sagt ihr dazu??? Rosin vs. Kumptner“, heißt es unter einer Aufnahme des TV-Kochs und seinem Kollegen Alexander „Alex“ Kumptner.

Die beiden sind alte Bekannte und waren erst kürzlich bei „The Taste“ zu sehen. Wie der Zufall es will, betreuten beide in den letzten drei Jahren sogar denselben Kandidaten – Bochumer Jan. Hier erfährst du, wie der das Finale von 2023 erlebte.

TV-Projekt mit Alexander Kumptner bleibt geheimnisvoll

Dass die beiden Koch-Profis jetzt anscheinend im Wettkampf gegeneinander antreten sollen, sorgt bei Rosin-Fans für Begeisterung, wie die Kommentare zeigen. Hier eine kleine Auswahl davon:

„Das wird sicher gut. Top Team. Ich bin gespannt.“

„Wird stark!“

„Mega, ich bin gespannt und freue mich drauf.“

„Immer her damit, ich freue mich auf eine tolle Sendung mit meinen Lieblingsköchen.“

Was die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet, verrät Frank Rosin bislang aber noch nicht.

Wenn es sich den Kommentaren zufolge auch einige wünschen würden, das große Team-Spiel dürfte es allerdings nicht werden. Vermutlich sieht man Frank Rosin zukünftig aber eher in einem Format wie dem von Kollege Henssler, als beim gemütlichen Rezepte-Austausch mit Alexander Kumptner.

Gemeinsame Sache machten die beiden abseits von „The Taste“ übrigens für die Kabel Eins-Serie „Roadtrip Amerika“. Nur mischte hier noch Kollege Ali Güngörmüs mit.