Frank Rosin steht mit neuem Job im Fokus – „Wir sind komplett dabei“

TV-Starkoch Frank Rosin nimmt seine treuen Anhänger bald auf eine ganz neue Reise mit. In der neuen Kabel1-Doku „Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin!“, die ab dem 27. November zur Primetime donnerstags zu sehen ist, geht es für Frank Rosin und seinen Kollegen Alexander Kumptner auf die Hamburger Reeperbahn.

Doch es gibt noch eine weitere Besonderheit: Eifriges Kochen am Herd? Komplette Fehlanzeige! Die beiden Starköche wagen eine ganz andere Herausforderung.

Frank Rosin präsentiert neues Kabel1-Format

„In ‚Mission Mittendrin‘ tauchen wir in jeder Folge in eine komplett andere Welt ein“, erklärt Frank Rosin in einer offiziellen Pressemitteilung. Was sich dahinter verbirgt? Auf die beiden warten Challenges an ganz unterschiedlichen Orten.

++ auch für dich interessant: Drama bei „Rosins Restaurants“: Wirt fährt einfach in Urlaub – „Habt ihr sie noch alle?“ ++

So sorgen sie auf der Hamburger Reeperbahn, einem Militärschiff, einem Bauerhof und beim Rock-Festival Wacken für Aufsehen. Alexander Kumptner fügt hinzu: „Die Themenwelt wird immer vom jeweils anderen ausgesucht, und dann heißt es: Mitmachen – egal ob man will oder nicht.“

„Wir zicken, wir streiten, wir lachen“

Wie gewohnt wird dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Alexander Kumptner wendet sich direkt an Frank Rosin und verrät humorvoll: „Wir zicken, wir streiten, wir lachen – wir lieben uns ja eh, gell? Wie immer, Schatzi.“ Doch auch starker Einsatzwille, Manneskraft und geballte Unterhaltung dürfen nicht fehlen. Frank Rosin beschreibt: „Mittendrin heißt wirklich mittendrin. Wir schwitzen, wir kämpfen, wir packen an – wir sind komplett dabei.“

Schlussendlich erwartet die Zuschauer also eine ganz neue Fernsehunterhaltung. Sie müssen sich den 27. November merken. An diesem Tag wird die Premiere bei Kabel1 und zeitgleich bei Joyn ausgestrahlt.