Frank Rosin auf Mallorca: Seine Rolex ist ein Vermögen wert

Frank Rosin gehört zu den erfolgreichsten Köchen des Landes. Der gebürtige Dorstener ist für seine Kochkünste mehrfach ausgezeichnet und seit einigen Jahren auch aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken.

Was viele aber nicht auf dem Schirm haben: Starkoch Frank Rosin scheint auch ein großer Uhren-Freund zu sein. Darauf zumindest lässt ein Blick auf sein Handgelenk in seinen diversen Sendungen wie „Rosins Restaurants“ oder auch „Roadtrip Amerika“ schließen (Frank Rosin: Nix Rolex – seine Uhr ist ein Schnäppchen).

Frank Rosins Rolex ist ein echtes Highlight

Und auch auf der Sonneninsel Mallorca trägt der Starkoch seine tollen Uhren spazieren. Teilte Rosin doch via Instagram und Facebook ein kurzes Video, das ihn zeigt, wie er sich auf Mallorca eine Portion Nudeln mit „aglio e olio“ schmecken lässt. Der Blick der meisten Uhrenfreunde jedoch dürfte auf das linke Handgelenk des Sternekochs fallen. Dort zu sehen: eine Rolex Yachtmaster am sogenannten „OysterFlex Rubber Strap“. Ein echtes Highlight aus der Kollektion des Schweizer Luxus-Uhren-Unternehmens. Gemacht für Menschen mit Stil und Sportlichkeit.

++ Frank Rosin nimmt die Politik in die Pflicht – nur die Grünen machen nicht mit ++

Die Yachtmaster hat es aber auch preislich in sich. Die Uhr in Everrose-Gold kostet derzeit bei Rolex selbst 32.750 Euro. Gebraucht ist die Uhr aber schon für weniger zu haben.

Auch die Royals sind Uhren-Fans

Dennoch die Rolex ist ein echtes Highlight, um das sicher viele Menschen Frank Rosin beneiden werden.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und er ist nicht der einzige Star, der einen guten Geschmack beim Thema Uhren beweist. Der britische König Charles III. beispielsweise wurde schon mit einem Parmigiani Fleurier Toric Chronograph gesichtet. Kostenpunkt: Mehr als 20.000 Euro.

Deutlich günstiger mag es dagegen sein Sohn Prinz William. Der trägt noch immer eine Uhr, die er einst von seiner verstorbenen Mutter Lady Diana geschenkt bekommen hat. Um welches es sich dabei handelt und was sie kostet, kannst du hier nachlesen.