Frank Rosin ermahnt seine Kollegen: „F*cking dienen“

Starkoch Frank Rosin zählt seit Jahren zu den ganz Großen im TV-Kochbusiness. Doch trotz seiner glanzvollen Karriere ruht sich der Familienvater keineswegs auf seinen Erfolgen aus.

Im Gegenteil: Er unterstützt regelmäßig Nachwuchsköche, junge Unternehmen, aber auch Gastronomen, die sich in schwierigen Lagen befinden – wie in seiner Serie „Rosins Restaurant – Ein Sternekoch räumt auf“. Aktuell richtet sich Frank Rosin in seiner neuen Masterclass unter dem Motto „#essenz – Trends und Inspirationen für Küchenprofis“ direkt an seine Gastronomiekollegen.

Frank Rosin appelliert an seine Gastronomie-Kollegen

Schnell wird klar: Die Lage der deutschen Gastronomie bewegt Frank Rosin – und das zeigt er laut und kämpferisch. Seine Botschaft? Klar und direkt. Der 59-Jährige geht auf die Verpflichtungen der Gastronomen, die Zukunft der Branche und die Relevanz von Gastfreundschaft ein.

So appelliert Frank Rosin lautstark: „Wir müssen wieder f*cking dienen – dienen, dem Gast letztendlich alles möglich zu machen, damit er sich auch wirklich gut bestuhlt fühlt. Behandelt eure Gäste, als wenn sie Gäste in eurem Wohnzimmer sind. Holt das gute Geschirr heraus, setzt sie schön hin und macht das schöne Deckchen auf den Tisch.“

Die Gastronomen sollten alles daran setzen, den Gästen „einen schönen Abend zu kreiren.“ Es sind Aussagen, die viele Restaurantbesucher zweifellos unterschreiben würden. Und das verdeutlichen auch die Reaktionen auf Instagram.

Die Reaktionen sprechen eine eindeutige Sprache

Viele stimmen Frank Rosin begeistert zu. „Da sieht man, dass Frank Rosin ein echter Experte ist. Es sind ehrliche und wahre Aussagen von einem Spitzengastronom. Ich kenne keinen, der für seinen Beruf so viel gibt und leistet, dass die Gastronomiebranche wieder eine Zukunft hat. Richtig stark!“, merkt eine Dame an.

Ein weiterer User schreibt: „Es ist vollkommen richtig, was er sagt. Ich weite es auf alle Dienstleistungsbranchen aus, wo ein direkter Kundenkontakt stattfindet. Wer nicht mit Menschen und am Menschen dienen kann und es anders sieht, hat den falschen Job!“

„Das ist sowas von wahr. Die letzten Jahre konnte man zusehen, wie der Service bergab ging. Teilweise fühlte man sich wie eine Nummer oder noch schlimmer, als ob man stört“, wird eine andere Nutzerin deutlich.

Am Ende wird es sich zeigen, ob Frank Rosin für ein Umdenken sorgen kann. Fest steht: Seine Aussagen sprechen vielen Gastronomiekunden direkt aus der Seele. Die gesamte Ausgabe seiner Masterclass ist übrigens auf dem transgourmet_deutschland YouTube-Kanal verfügbar.