Frank Rosin in großer Gefahr – DIESE Szenen sind eindeutig

Sterne-Gastronom Frank Rosin und seine Koch-Kumpels Ali Güngörmüs und Alexander Kumptner machen für Kabel 1 einen Roadtrip durch Amerika – und nehmen ihr Motto dabei offenbar sehr ernst. So geht es in der neuen Folge, die am Donnerstag (16. Februar) im TV läuft, wild her. Auf Instagram gibt Fank Rosin nämlich einen ersten Einblick.

Frank Rosin fährt Offroad – Fans rasten aus

Bei „Roadtrip Amerika“ reisen Frank Rosin und die Sterneköche Ali Güngörmüs und Alexander Kumptner quer durch die USA, müssen in Kalifornien, Texas, Arizona und Florida verschiedene Aufgaben erledigen. Bereits die erste Folge hatte es in sich, als die Kumpels einen Fallschirm-Sprung wagten (mehr dazu hier).

Auch in der neuen Folge lassen es die Männer alles andere als ruhig angehen, wie Frank Rosin auf Instagram zeigt. Mit einem kurzen Video teasert er die Erlebnisse an – so fahren die drei nicht gerade langsam in einem offenen Jeep abseits der Straße, über einen schmalen Pfad in einer Art Dschungel. Was durchaus gefährlich aussieht, scheint Rosin und Co. allerdings viel Spaß zu machen.

Und auch die Fans fühlen sich gut unterhalten, kommentieren unter dem Beitrag:

„Ich seid sooo geil. Ich feiere euch bei jeder Folge. Mega Kombi und bitte macht sowas auch in anderen Ländern weiter.“

„Boys just wanna have fun“

„Freue mich schon“

„Sehr schöne Bilder dank guter Kameraführung und Schnitt. Der ausgleichende und strahlende Türke ohne ASU, der im Camper doch auf selbstgemachte Mayonnaise besteht, zwischen Kamikaze fahrenden Silberrücken, der sich trotz lockerer Sprüche seiner Gefühle nicht schämt und dem Wiener Charme-Bolzen mit nur wenig unterzuckerten Momenten.“

Auch Frank Rosin bestätigt in seiner Instagram-Story noch einmal: „Wir hatten so viel Spaß“. Ob dem Trio auch wirklich nichts passiert ist auf der wilden Tour, kannst du am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Kabel 1 sehen.