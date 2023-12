Frank Rosin verkündet Hammer-Nachrichten – Fans flippen aus

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu, und für Frank Rosin könnte es aktuell nicht besser laufen. Der Sternekoch blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück und startet mit Vollgas in ein noch vielversprechenderes 2024.

+++ „Rosins Restaurants“: Teilnehmer packt über Dreharbeiten aus – „Verdammt harte Arbeit“ +++

Seine zahlreichen Fans dürfen sich auf ein regelrechtes Frank-Rosin-Feuerwerk freuen, wie der beliebte Gastronom kürzlich in einem Instagram-Beitrag verriet.

Frank Rosin stellt DIESE spannenden Projekte vor

Ein Highlight, auf das sich die Fans besonders freuen können, ist die neue Sat.1-Show „Kühlschrank öffne dich“, die gleich zu Beginn des neuen Jahres, am 3. Januar, ausgestrahlt wird. In dieser ungewöhnlichen Kochshow öffnen sich buchstäblich die Türen der Kühlschränke, und Frank Rosin & Co. zaubern aus den darin befindlichen Zutaten kreative und leckere Gerichte.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch das ist noch nicht alles: Denn direkt am Tag darauf, dem 4. Januar, startet die 17. Staffel von „Rosins Restaurant“. Der TV-Star verkündete diese erfreuliche Nachricht ebenfalls auf Instagram und verspricht den Fans eine ganz besondere Staffel. „We are back und ich kann euch sagen, das ist ganz ganz toll, dass wir alle so lange schon zusammen sind – über 14,15 Jahre!“, schwärmt der Sternekoch. Dabei macht die langjährige Treue der Zuschauer diese Reise zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Mehr zum Thema:

Auch der Februar hält kulinarische Höhepunkte bereit, denn dann dürfen sich Fans von Frank Rosin auf eine neue Staffel der Kabel1-Sendung „Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ freuen. Die beliebte Kochshow, in der Frank Rosin gemeinsam mit zwei weiteren Spitzenköchen die kulinarischen Highlights Amerikas erkundet, verspricht erneut spannende Einblicke in die Welt der internationalen Küche.

Insgesamt geht der 57-Jährige also mit gleich drei Sendungen an den Start, die die Herzen seiner Fans höherschlagen lassen.