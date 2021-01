Frank Rosin: Hättest du ihn erkannt? SO haben wir den Koch lange nicht mehr gesehen

Am Donnerstagabend unterstützt Frank Rosin wieder Gastronomen in Not. Um seinen Fans die Wartezeit zu versüßen, hat sich der Koch etwas Besonderes einfallen lassen.

Via Instagram teilt Frank Rosin einen alten Schnappschuss von sich, der zeigt, wie alles begann.

Frank Rosin teilt alten Schnappschuss mit Fans

Seit 30 Jahren führt Frank Rosin nun schon sein Restaurant „Rosin“, das zunächst in Gelsenkirchen und später in seinem Geburtsort Dorsten eröffnet worden ist. Im Sommer 2009 wurde das Lokal vom „Feinschmecker“ zum „Restaurant des Jahres 2009“ ernannt.

Der Fernsehkoch kann auf eine lange und vor allem erfolgreiche Karriere zurückblicken. Anlässlich seines Jubiläums teilt der 54-Jährige ein altes Foto von sich.

Das Bild zeigt den Gastronom noch in seiner Anfangszeit. Woran man das sofort erkennt? Nun im Gegensatz zu heute trägt Frank Rosin auf dem Foto noch langes Haar. Und der Aufnahme zufolge hat der TV-Star damals auch noch etwas weniger gewogen.

----------------------------------------

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Er ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch und Gastronom

Sein Vater war Großhändlers für Gastronomiebedarf

Seine Mutter war Betreiberin eines Imbissstandes

Er veröffentlichte bereits mehrere Bücher: Rosins Restaurant und Modern German Cookbook

Sein Restaurant „Rosin“ liegt in Dorsten

----------------------------------------

Frank Rosin mal ganz anders – Fans erkennen ihn kaum wieder

Von seinen Fans möchte Frank Rosin wissen: „Was sagt ihr: Wie alt bin ich da?“ Die meisten seiner Follower schätzen ihn dabei auf Mitte oder Ende 20. Eine Auflösung von Rosin gibt es aber leider nicht.

Über die Jahre hat sich Frank Rosin optisch ziemlich verändert. Foto: imago images

Andere User können gar nicht erst mitraten, so sprachlos sind sie. Sie hätten den Koch offenbar kaum wiedererkannt: „Bist du das?“

Followerin gesteht: „Jetzt siehst du besser aus“

Doch für seine Reise in die Vergangenheit erhält Frank Rosin auch Lob. „Ehrlich gesagt... jetzt im 'Alter' siehst du besser aus“, kommentiert eine Frau. Ahh, das geht doch runter wie Öl.

----------------------------------------

Frank Rosin ist schon seit stolzen zwölf Jahren im Fernsehbusiness dabei. Den Anfang machte er 2008 unter anderem bei „Fast Food Duell“. Ein Jahr darauf startete seine eigene Doku-Soap „Rosins Restaurants“, die bis heute bei Kabel Eins zu sehen ist.

Die neuen Folgen von „Rosins Restaurants“ laufen donnerstags um 20.15 Uhr bei Kabel Eins.