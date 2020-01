Frank Rosin: Heftige Attacke gegen den Starkoch – „Suppenkasper von Kabel 1“

Verbale Entgleisungen von Mario Basler sind keine Seltenheit. In diversen Fußball-Talks ledert der Ex-Bundesligaspieler gegen Nachwuchsprofis oder ehemalige Kollegen.

Jetzt hat sich der Ex-Fußballer ein neues Opfer gesucht: TV-Koch Frank Rosin – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund!

Frank Rosin: Mario Basler macht dem TV-Koch eine Ansage

„Frank Rosin? Das ist doch der Suppenkasper von Kabel Eins“, tönt Mario Basler. Dem TV-Koch macht er eine klare Ansage: „Der Rosin kann vielleicht Sahne schlagen, aber mich nicht! Wenn ich mit ihm fertig bin, kann der nur noch Püriertes essen.“

Mario Basler teilte mächtig gegen Frank Rosin aus. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Doch wozu die Drohung? Mario Basler will wohl Frank Rosin einschüchtern – denn am Samstag duellieren sich die beiden bei „Schlag den Star“ (ProSieben)! Ob der Profifußballer Ernst macht? Es wäre nicht das erste Mal.

Schlägerei kostet Basler den Job

Schließlich soll er vor 20 Jahren in eine Schlägerei vor einer Edel-Pizzeria verwickelt worden sein. Das kostete ihn damals den Job beim FC Bayern. Später behauptete Basler, mit dem Vorfall nichts zu tun zu haben.

Pizzeria-Schlägerei hin oder her. Frank Rosin ist von der Ansage seines Kontrahenten ohnehin nicht beeindruckt: „Die Show ist für mich ein 15-Gänge-Menü und am Ende schicke ich den Basler ohne Abendbrot ins Bett. Sorry, Mario, Du bist halt Mittelfeld!“

Frank Rosin zeigt sich kampfbereit

Für Rosin ist schon jetzt klar: „Hier muss man aber schon ganz vorne spielen, um zu gewinnen.“

Ob der TV-Koch am Ende triumphieren wird? Schließlich dürfte der ehemalige Profifußballer zumindest bei den Sportspielen die Nase vorn haben. Dafür hat der Gastronom bei allem, was mit Kulinarik zu tun hat, Vorteile. Die Antwort gibt's am Samstagabend bei ProSieben. (vh)