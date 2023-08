Frank Rosin: TikTok-Star schreibt ihm ein Lied – es geht nicht nur ums Kochen

Frank Rosin ist mittlerweile nicht mehr nur Koch und TV-Star – nein, Frank Rosin ist mittlerweile Kult. Seit 2009 ist der gebürtige Dorstener bei Kabel 1 im Format „Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf“ zu sehen. Dazu kommen etliche andere Formate und Millionen Fans, die verfolgen, was der Koch im TV, Netz und echten Leben so plant.

Rapstar Sido schrieb dem 57-Jährigen sogar schon einen Song. Und es sollte nicht die einzige Hommage an Frank Rosin bleiben. Nun hat Social-Media-Star Filow nachgelegt. Der 22-Jährige, der im echten Leben Felix Nier heißt, ist im Netz eine echte Berühmtheit. Bei Instagram, TikTok und Twitch folgen Filow Tausende. Und er ist ein großer Fan von Frank Rosin.

Frank Rosin bekommt seinen eigenen Song

Auf Instagram jedenfalls veröffentlichten Filow und der Starkoch schon ein gemeinsames Bild. Dazu schrieb Rosin: „War soooooo mega.“ In seiner Story folgte dann jedoch der absolute Beweis seines Fantums.

„Freunde, wir ihr wisst: Ich bin ein sehr, sehr großer Frank-Rosin-Fan. Und nicht nur von seinen Koch-Sachen, sondern auch von seiner Musik. ‚Sneakers‘ absoluter Banger, ist auch in der Playlist. Ich habe Frank letztens getroffen. Deal is done. 21.9 ist die Zeit für Frank Rosin auf Twitch. Und zur Feier dieser ganzen Sache habe ich einen Frank-Rosin-Song gemacht, Freunde“, jubelt der Social-Media-Star, bevor er dann das angepriesene Liedgut abspielte.

Frank-Rosin-Song geht ins Ohr

Was sollen wir sagen? Es wurde nicht nur ein Song übers Kochen. „Teure Sneaker on my feet, ich fühl‘ mich wie Frank Rosin. Ich trage Balenciaga, trage Balenciaga, genauso wie dieser Frank. Ich trag ne Patek Philippe genauso wie Frank Rosin“, heißt es in dem Song beispielsweise.

Mehr Nachrichten:

So ganz konnte er das Koch-Thema aber natürlich nicht ausklammern. Weiter heißt es: „Der Rose macht die Zwiebel klein, danach in die Pfanne rein, und er löscht sie ab mit Wein, Hauptsache der Wein ist weiß.“ Ja, für einen Grammy wird es vermutlich nicht reichen. Aber witzig ist es schon. Und Frank Rosin? Dem schien seine Hymne zu gefallen. Er teilte sie jedenfalls direkt via Instagram.