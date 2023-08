Frank Rosin warnt vor Schreckensszenario – „Dann wird das Wiener Schnitzel 49 Euro kosten“

Der bekannte Fernsehkoch Frank Rosin hat sich in seiner Instagram-Story zu einem brandaktuellen Thema geäußert. Es betrifft nicht nur Gourmets und Fans der gehobenen Küche betrifft, sondern alle, die gerne auswärts essen.

Es geht um die mögliche Erhöhung der Mehrwertsteuer für Gastronomiebetriebe auf 19 Prozent. Frank Rosin warnt vor den gravierenden Folgen einer solchen Entscheidung – und damit ist er in der Branche nicht der Einzige! Der beliebte Koch malt dabei ein Schreckensszenario für den Verbraucher, wenn die Pläne der Bundesregierung wirklich wahr sein sollten.

Frank Rosin: Gastronomie steht vor großen Herausforderungen

Die Gastronomie steht vor allem seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie vor großen Herausforderungen. Die Einnahmen vieler Betriebe sind stark zurückgegangen und die Preise für Lebensmittel und Personal steigen stetig. Eine Mehrwertsteuererhöhung wäre für viele Gastronomen der Todesstoß.

Frank Rosin macht in seiner Insta-Story deutlich, welche Auswirkungen, die aktuellen Pläne für alle Beteiligten haben würden: „Erhöht die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Gastronomie auf 19%, wird das Wiener Schnitzel in Zukunft 49€ kosten!“, schreibt der Fernsehkoch in seinem Beitrag. Zusätzlich würde seiner Meinung nach das kulinarische und gastronomische Wissen eines Gastronomen in Zukunft nicht mehr ausreichen, um einen Betrieb zu führen.

Soziale Kompetenz und Nachhaltigkeit als Schlüsselthemen

Soziale Kompetenz und Nachhaltigkeit sind laut Frank Rosin die wichtigen Zukunftsthemen in der Gastronomie, „die ohne genügend Profit nicht gelebt werden können.“ Eine Mehrwertsteuererhöhung würde es den Gastronomen erschweren, sich diesen Themen zu widmen und ihre Betriebe zukunftsfähig zu gestalten.

Frank Rosin warnt auf Instagram vor den möglichen Plänen der Bundesregierung. Foto: Instagram / Frank Rosin

Die Bundesregierung plant zur Sanierung des Haushalts unter anderem die mögliche Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent. Sie würde jedoch zu einer erheblichen Belastung der Gastronomie führen, die ohnehin schon stark unter den Folgen der Pandemie leidet.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA warnt ebenfalls davor, die Mehrwertsteuer zu erhören. Viele Restaurants und Hotels würden nach Berechnungen des Verbands schlicht dichtmachen, schreibt die Tagesschau. Betroffen seien rund 12.000 Betriebe.