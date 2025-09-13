Frank Elstner meldet sich nach Not-OP – er findet überraschende Worte

Mit 83 Jahren lief „Wetten, dass..?“-Erfinder Frank Elstner am Mittwoch (10. September) über den roten Teppich beim Deutschen Fernsehpreis. Sein Auftritt wirkte langsam, aber entschlossen. Noch vor Monaten wäre dieser Moment undenkbar gewesen. Nach einer schweren Darm-Erkrankung musste er eine Not-OP überstehen und verbrachte ganze drei Monate im Krankenhaus.

Heute strahlt er Zuversicht aus und sagt: „Mir geht es überraschend gut.“

Frank Elstner zeigt sich wieder fit

Die Ärzte hatten die Erkrankung bei einer Routineuntersuchung festgestellt. Danach setzte Elstner zunächst auf Verzicht: Er ließ sogar seinen geliebten Rotwein weg. „Das habe ich wieder eingeführt, ein Glas Rotwein kann man immer trinken“, erklärt er inzwischen mit einem Schmunzeln gegenüber der „Bild.“ Disziplin bleibt für ihn wichtig, doch er gönnt sich auch Lebensfreude.

Aufgeben kam für Frank Elstner niemals infrage. „Ich mache wieder jeden Tag Sport“, erzählt er voller Energie. „Ich habe meinen eigenen Sportfreund. Wir machen Freiübungen, Parkinson-Tischtennis und Parkinson-Boxen. Es ist immer was los!“ Sport verleiht ihm Kraft, schafft Struktur und macht Mut, den Alltag aktiv zu gestalten.

Frank Elstner dreht wieder fürs TV

Schon im April sprach er über die große Unterstützung seiner Frau Britta und die Fürsorge der Ärzte. Seit über 30 Jahren lebt das Paar in Baden-Baden. Dort fand Elstner rasch zu alter Stärke zurück, spielte bald wieder Fußball mit seinen Hunden im Garten und gewann Stück für Stück Normalität.

2016 erhielt Frank Elstner die Parkinson-Diagnose, drei Jahre später machte er sie öffentlich. Er recherchierte, sprach mit Ärzten und Patienten und schrieb 2021 zusammen mit einem Neurologen das Buch „Dann zitter ich halt.“ Sein Credo lautet seitdem: täglich zwei Stunden Sport, möglichst Übungen, die Körper und Geist fordern.

Auch nach der Not-OP bleibt Frank Elstner neugierig und voller Tatendrang. Im Frühjahr arbeitete er an einer weiteren Folge seiner SWR-Reihe „Elstners Reisen.“ Für dieses Format bereiste er bereits die ganze Welt, besuchte bedrohte Tierarten und drehte Reportagen, die mit Leidenschaft und Neugier begeisterten. Für ihn gilt: Weitermachen.

