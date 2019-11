Bambi: Kranker Frank Elstner betritt die Bühne – Kai Pflaume ist außer sich „Ein Skandal ...“

Baden-Baden. Als Frank Elstner die Bambi-Bühne betritt, ist es ein extrem emotionaler Moment. Ein Moment, der Gänsehaut beim Publikum und bei den Zuschauern hervorruft.

Frank Elstner sprach im April erstmals über seine Krankheit Parkinson. Bei der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend in Baden-Baden bekam Frank Elstner einen Preis überreicht – doch ein Mensch konnte nicht glauben, was da gerade passierte.

Bambi: Frank Elstner betritt Bühne - Kai Pflaume empört

Als Frank Elstner nämlich an dem Abend zur Bühne ging, um den Bambi entgegenzunehmen, kämpfte seine Frau Britta mit den Tränen. TV-Kollege Kai Pflaume hielt derweil die Laudatio für den Kult-Showmaster, der den Preis für sein Lebenswerk erhielt. Und Kai Pflaume war wirklich mehr als überrascht.

„Ich halte das für einen Skandal“, so Moderator Kai Pflaume zu Beginn seiner Laudatio-Rede. Und weiter: „Frank Elstner hat in seiner Karriere nur einen Bambi bekommen, und das war 1981!“

Frank Elstner und Kai Pflaume Foto: imago images / Gartner

Standing Ovations für Frank Elstner – und rührende Worte

Ergriffen von den Standing Ovations vom Publikum und dem Applaus, hatte auch Frank Elstner ein paar Worte für seine Fans übrig. Worte, die die Zuhörer zum Lachen und zum Weinen brachten.

„Ich bin platt“

Frank Elstner hat den zweiten Bambi seit 1981. Foto: imago images / Future Image

„Ich hätte damit nie gerechnet. Ich bin platt. Und ich freue mich besonders, dass mich meine Frau anlacht, obwohl sie mir nachher wieder sagen wird: Meine Hose war zu lang. Pass du weiter auf mich auf, dann geht es noch ein bisschen“, so der 77-Jährige.

Das ist Frank Elstner:

Der Fernsehmoderator wurde am 19. April 1942 in Linz (Österreich) geboren

Er wuchs in Baden-Baden und Rastatt auf

Bekannt wurde er als Sprecher und spätererr Programmdirektor beim Radio Luxemburg

Der 72-Jährige erfand in den 1980er Jahren die Erfolgsshow „Wetten, dass ..?“

Er moderierte die Show von 1981 bis 1987

Thomas Gottschalk überreicht TV-Kollege Frank Elstner den Bambi

Überreicht bekam er den Bambi von Thomas Gottschalk. „Ich verdanke dir meine Karriere“, sagte der „Wetten, dass…?“-Moderator ergriffen. Für ihn sei Elstner auch jetzt noch ein Vorbild.

Frank #Elstner, die Ikone der modernen Fernsehunterhaltung.

Seiner Zeit war er immer voraus, er hat das Fernsehen gleich mehrmals neu erfunden.

Und hat dabei ganze Generationen von Zuschauern begleitet.

Ein unglaubliches Lebenswerk. Danke dafür. @Frank_Elstner #bambi2019 https://t.co/wtJ8q9R042 — Thorsten Bischoff (@thobi75) November 21, 2019

Frank Elstner erhielt einen Bambi für sein Lebenswerk. Foto: imago images / Future Image

Der „Bambi Award“:

deutscher Medien- und Filmpreis

er wurde 1942 ins Leben gerufen

Mit zwölf Bambis hat Schauspieler und Regisseur Heinz Rühmann die meisten Auszeichnungen

Frank Elstner schon seit fünf Jahren krank

Erst im April ging Frank Elstner mit seiner Nervenkrankheit an die Öffentlichkeit, erklärte gegenüber der „Zeit“, er habe bereits fünf Jahre zuvor erste Symptome bemerkt. Nur seine Familie und sein bester Freund hätten zuvor von der Krankheit gewusst.

Frank Elstner jetzt bei Netflix

Am Montagabend stand Frank Elstner erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Dann kam heraus, dass er mit seinem Talkformat „Wetten, das war's...?“ von Youtube zu Netflix zieht. Das bestätigte der Moderator abends in der Talksendung „Late Night Berlin“. (jhe)