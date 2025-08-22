Nach zehn Jahren: Frank Buschmann nimmt Abschied

„Ninja Warriors“ – das war Kraft, Eleganz, Ausdauer und Frank Buschmann. Leidenschaftlich und mit ganz viel Emotionen moderierte und kommentierte der gebürtige Bottroper die Show. Doch nun ist Schluss. Zum zehnjährigen Jubiläum von „Ninja Warriors“ verlässt der 60-Jährige die RTL-Show.

„Ich habe lange darüber nachgedacht, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es für mich persönlich die richtige Entscheidung ist. Ich hatte in meinem Leben immer ein Gespür dafür, wann ich etwas Anderes/Neues machen möchte. Zehn Staffeln habe ich die Show, die ich immer auch als mein Baby empfunden habe, voller Leidenschaft begleitet. Zuletzt habe ich aber eine Form von Müdigkeit gespürt, die meiner Vorstellung, so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird. Irgendwann ist es einfach Zeit, neue Reize zu setzen. Das werde ich machen“, begründet Frank Buschmann seine Entscheidung gegenüber RTL.de.

Frank Buschmann verkündet Ninja-Warriors-Abschied

Eine Staffel lang wird Buschmann jedoch noch dabei sein. Ab dem 19. September geht es bei RTL wieder los, bereits eine Woche zuvor kann die aktuelle Folge bei RTL Plus im Stream gesehen werden. Das Ende von Buschmann bedeutet jedoch nicht gleichzeitig das Ende von „Ninja Warriors“.

++ „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“: Auch RTL ist im Manitu-Fieber ++

„’Ninja Warrior’ wird weiterleben und ich wünsche der gesamten Crew mindestens zehn weitere Staffeln. Keine TV-Produktion, an der ich beteiligt war, ist von allen Beteiligten mit so viel Hingabe und Liebe gemacht worden. Das wird sicher so bleiben. Ich höre nicht im TV auf, ich werde einfach andere Dinge machen, so wie ich das im Job immer gemacht habe. Lassen wir uns überraschen“, so Buschmann gegenüber dem Kölner Sender.

Und so gibt es für die Fans zum Jubiläum noch einige Überraschungen. So wird neu sein, dass sich die jeweils vier besten Athleten jeder Vorrunde nicht nur um Geld, sondern auch um einen Platz im weltweit einmalige Jubiläums-Special batteln. Wir sind gespannt.