„Forsthaus Rampensau“: Erstes Team bekannt – „Die Kombi hat Feuer“

Wenn im Herbst die dritte Staffel von „Forsthaus Rampensau Germany“ auf Joyn startet, ist auch Reality-TV-Star Yeliz Koc mit dabei, allerdings mit überraschender Begleitung.

Lange wurde spekuliert, wer an ihrer Seite antreten würde. Eigentlich sollte Yeliz gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht ins Rennen um den Titel „Rampensau des Jahres“ gehen. Doch kurz vor Drehbeginn kam alles anders: Ochsenknecht wurde verhaftet und die Produktion musste kurzfristig umplanen. Nun zieht Yeliz mit einer Freundin ein, die ebenfalls keine Unbekannte im TV ist.

Neue „Forsthaus Rampensau“-Paarung für Yeliz

Noch bevor Joyn die neue Paarung offiziell verkündete, hatte Yeliz selbst bereits am späten Donnerstagabend (9. Oktober) exklusiv in „Promi Big Brother – Die Late-Night-Show“ die Überraschung gelüftet. In der kommenden Staffel wird die TV-Bekanntheit mit ihrer Freundin Dilara Kruse antreten. Die beiden Frauen sind auch privat befreundet und wollen im Forsthaus zeigen, was sie gemeinsam können.

Fans äußern sich auf Social Media bereits deutlich. „Die Kombi hat Feuer“, schreibt ein User auf Instagram. Ein anderer ergänzt: „Ich freu mich so auf die beiden Mäuse.“ Doch auch Bedenken werden laut: „Mit der tut man sich als Team kein Gefallen. Das könnte für Yeliz nach hinten losgehen!“

Jimi Blue: „Forsthaus Rampensau“-Teilnahme nicht vom Tisch

In einer Pressemitteilung von Joyn geben sich Yeliz und Dilara schonmal siegessicher: „Wir ziehen ein, um zu gewinnen. Dilara ist laut und trägt ihr Herz auf der Zunge. Yeliz ist ruhig, aber hat alles im Blick und scannt jeden Menschen. Wir ergänzen uns perfekt!“

Yeliz verriet außerdem, dass Jimi Blues Teilnahme nicht komplett ausgeschlossen ist: „Wir wissen ja nicht, ob er noch nachkommt. Der Plan ist ja, Dilara zieht mit mir ein und sobald Jimi dann rauskommt, tauschen sie.“ Ob es tatsächlich dazu kommt, bleibt abzuwarten. Die neuen Folgen sind derzeit für November 2025 angekündigt.

Auf Social Media kommentierte Joyn ebenfalls das neue Duo: „Plot Twist schon vor dem Start! Yeliz Koc zieht nicht mit Jimi Blue Ochsenknecht, sondern mit ihrer Freundin Dilara Kruse ins ‚Forsthaus Rampensau‘ ein.“