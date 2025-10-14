Sie machen bei „Forsthaus Rampensau“ mit – Fans schwärmen: „Endlich gute Unterhaltung“

Im Herbst startet die dritte Staffel von „Forsthaus Rampensau Germany“ und nach und nach werden die neuen Promi-Paarungen bekannt gegeben. Während Reality-TV-Star Yeliz Koc kurzfristig umplanen musste und nun gemeinsam mit Dilara Kruse statt Jimi Blue Ochsenknecht einzieht, steht inzwischen ein weiteres Duo fest:

Gina Beckmann und Leon Content. Die Kombination sorgt schon jetzt für Diskussionen auf Social Media.

Neue Bewohner fürs „Forsthaus Rampensau“

In der neuen Staffel des Reality-Formats leben erneut Promi-Paare auf engstem Raum, mit kaum Privatsphäre, aber jeder Menge Konfliktpotenzial. Ob bei nervenaufreibenden Challenges oder in der Gruppendynamik: Freundschaften werden auf die Probe gestellt und Allianzen bröckeln schneller als der Handyempfang im Forst, wie Joyn schreibt.

Dass nun auch Gina und Leon Teil der dritten Staffel sind, verkündete kürzlich der offizielle Instagram-Account des deutschen Streaming-Diensts. Unter einem Post, der die neue Paarung bekannt gab, heißt es: „Die nächste Rampensau-Kombi steht fest! Gina Beckmann und Leon Content ziehen ins Forsthaus Rampensau.“ Die Fans zeigen sich schon jetzt begeistert.

Fans reagieren deutlich zu neuem „Forsthaus Rampensau“-Duo

In der Kommentarspalte finden sich Reaktionen wie „So geil, habe es mir schon fast gedacht“ oder „Endlich gute Unterhaltung.“ Andere zeigen fiebern dem Duo nicht entgegen. So heißt es auch: „Leon kann man sich so sparen. Langweiliger geht’s nicht.“

Auch der Einzug von Sarah Knappik und Bernhard Schwendemann wurde bereits bestätigt.

Gina Beckmann versucht sich bereits seit 2017 als Influencerin in der Social-Media-Welt, ihren Durchbruch hatte sie jedoch erst 2020 mit der TV-Show „Big Brother.“ Leon Content ist vor allem auf TikTok bekannt, wo er sich eine breite Fanbasis aufgebaut hat.

Die dritte Staffel von „Forsthaus Rampensau Germany“ startet im November 2025 auf Joyn.