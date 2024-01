„Forsthaus Rampensau“: Kurz nach Ausstrahlung herrscht bittere Gewissheit

Am Donnerstagabend (4. Januar) startete „Forsthaus Rampensau“ seine Premiere im deutschen Free-TV auf ProSieben. Neun Promi-Duos kämpfen in dem neuen Reality-Format um den Sieg. Dafür müssen sie mehrere Tage zusammen in einer Berghütte unter schlichten Bedingungen auskommen und sich in Challenges gegen ihre Kontrahenten durchsetzen.

Das Siegerpaar von „Forsthaus Rampensau“ erhält am Ende 25.000 Euro. Mit dabei sind unter anderem das neue Schlager-Pärchen Jasmin Herren und Philipp Bender, die beiden Ex-GNTM-Kandidatinnen Gina Lisa Lohfink und Elsa Latifaj sowie die Töchter von Danni Büchner: Jada und Joelina Karabas. Doch wie kommt das neue Format bei den Zuschauern an?

„Forsthaus Rampensau“ mit heftiger Schlappe

Bereits in der ersten Folge gab es schon jede Menge Trash-Potential zu sehen: Drama, heiße Flirts und heftige Schlagabtäusche. Genau das wollen Fans von Reality-Formaten doch sonst immer sehen? An diesem Abend jedoch offenbar nicht. Denn wie „DWDL“ berichtet, waren die Einschaltquoten sehr enttäuschend.

Lediglich 790.000 Zuschauer begleiteten „Forsthaus Rampensau“ vor dem Fernseher und verfolgten das Spektakel. Das entspreche nur einem Marktanteil von drei Prozent vom Gesamtpublikum. Auch die jüngere Generation zeigte wenig Interesse. Im Schnitt schauten 310.000 der 14- bis 49-Jährigen zu – also waren nicht mehr als 5,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zu holen. Doch die Konkurrenz an dem Abend war auch groß. Zeitgleich lief auf RTL eine Ausgabe der „3-Millionen-Euro-Woche“ von „Wer wird Millionär?“. Rosins-Restaurant ging auf Kabel 1 ebenfalls mit der neuen Staffel erstmals an den Start – und viele weitere Programm-Highlights.

Im Netz gingen die Meinungen zu „Forsthaus Rampensau“ auch weit auseinander. Auf „X“ (ehemals Twitter) sind einige Zuschauer zumindest vom Cast begeistert. „Das erste Mal, dass richtige Stars im Trash-TV sind“, heißt es. Andere fällen dagegen ein deutlich härteres Urteil. „Trashiger kann es nicht werden“ oder „Bis jetzt macht #ForsthausRampensau auf mich den Eindruck einer Kopie vom #Sommerhaus“, schreiben die User.