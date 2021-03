Florian Silbereisen holt Störenfried aufs „Traumschiff“ – ob DAS gut geht?

Ist das wirklich sein Ernst? Das werden sich bestimmt einige Mitarbeiter beim ZDF gedacht haben, als Florian Silbereisen vorschlug, Luke Mockridge aufs „Traumschiff“ zu holen.

Richtig gehört, Florian Silbereisen möchte den Mann im ZDF sehen, der im Sommer 2019 für einen riesigen Skandal beim Mainzer Sender gesorgt hatte.

Florian Silbereisen hat sich den nächsten prominenten „Traumschiff“-Gast geangelt – doch der sorgte beim ZDF schon für großen Ärger. Foto: ZDF / Dirk Bartling

Florian Silbereisen heuert selbst Promis fürs „Traumschiff“ an

Florian Silbereisen steht seit 2019 als Kapitän des ZDF-„Traumschiffs“ vor der Kamera. Während man anfangs noch skeptisch war, ob der Schlagerstar das Zeug zum Hauptdarsteller hat, liebt ihn das Publikum inzwischen umso mehr.

Und so konnte der 39-Jährige auch schon den einen oder anderen Promi aufs Deck locken. Laut „Bild am Sonntag“ sei er derjenige gewesen, der Stars wie Sarah Lombardi oder Joko Winterscheidt anheuerte. Und auch Luke Mockridges Gastauftritt gehe auf seine Kappe.

----------------------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

----------------------------------------

Florian Silbereisen holt Störenfried Luke Mockridge zurück ins ZDF

Die Dreharbeiten mit dem Komiker sollen schon vor mehreren Wochen auf den Malediven gestartet sein. Ausgestrahlt werde die Folge mit Luke Mockridge als Koch an Weihnachten und Neujahr 2021/2022. Etwas müssen wir uns also noch gedulden, bis wir den Comedian neben Florian Silbereisen auf dem „Traumschiff“ zu Gesicht bekommen.

Im ZDF-„Fernsehgarten“ wurde Luke Mockridge 2019 für seine Witze über alte Leute ausgebuht. Foto: picture alliance/dpa/ZDF | Ralph Orlowski

Seit seinem skandalösen Auftritt im ZDF-„Fernsehgarten“ 2019 hat sich einiges bei Luke Mockridge getan. Dass der Spaßvogel auch Schauspielern kann, bewies er zu Weihnachten 2020. Gemeinsam mit dem Streaming-Riesen „Netflix“ veröffentlichte er eine Mini-Serie mit dem Titel „ÜberWeihnachten“.

----------------------------------------

Mehr zu Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen teilt cooles Foto – in der Hand hält er etwas Unglaubliches

Florian Silbereisen wird auf Date angesprochen: „Ich bin noch nicht so verzweifelt“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Florian Silbereisen: ER war sein großes Vorbild – DARUM gab es trotzdem die große Typänderung

----------------------------------------

Während der 31-Jährige als Sat.1-Aushängeschild gefeiert wird, erinnert man sich beim ZDF aber noch genau an den Auftritt, in dem Luke über das „Fernsehgarten“-Publikum spottete. Statt einen Auszug seines eigenen Programms vorzuführen, tat er so, als würde er mit einer Banane am Ohr telefonieren und machte kuriose Geräusche. Gags, die so gar nicht bei den Zuschauern zündeten.

Ob Luke Mockridge aus diesem Fehler gelernt hat? Wir werden es spätestens an Weihnachten erfahren.

Aktuell vermuten zahlreiche Zuschauer, dass der Comedian für „The Masked Singer“ auf der Bühne steht. Unter welchem Kostüm sie Luke Mockridge verdächtigen, liest du hier.