Florian Silbereisen: Motsi Mabuse spricht über Traumschiff-Dreh – und vergleicht den Schlagerstar mit IHM

Lange dauert es nicht mehr, dann sehen wir endlich eine neue Folge vom ZDF-„Traumschiff“ mit Florian Silbereisen als Kapitän.

Neben dem Schlagerstar treten noch einige weitere Berühmtheiten in der Folge, die an Weihnachten ausgestrahlt wird, auf. Eine von ihnen packt nun über die Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen aus.

Florian Silbereisen: „Wie der junge Tom Cruise“

Am 26. Dezember gibt Motsi Mabuse an der Seite von Florian Silbereisen ihr „Traumschiff“-Debüt. In der „Kapstadt“-Folge spielt sie die Rolle der Malaika Balewa. Was es mit ihr und der Suche nach Lea Bremer auf sich hat, erfahren wir allerdings erst am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Doch schon jetzt plaudert der „Let's Dance“-Star im „Gala“-Interview darüber, was hinter den Kulissen der ZDF-Produktion passiert ist.

In der „Kapstadt“-Folge steht Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger neben Motsi Mabuse vor der Kamera. Die Südafrikanerin spielt die Rolle der Malaika Balewa. Foto: ZDF/Dirk Bartling

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Florian Silbereisen hat Hollywood-Potenzial

Bei Florian Silbereisen gerät Motsi Mabuse ins Schwärmen: „Er ist ein total netter, entspannter Kerl und kam wie der junge Tom Cruise auf einem Motorrad angefahren. Er hat so viele Facetten. Ich finde es toll, dass er der Kultserie neuen Spirit gibt.“

Wie der junge Tom Cruise also... Mit diesem Vergleich hätte wohl keiner gerechnet. Motsi Mabuse sieht also einen waschechten Hollywoodstar in Florian Silbereisen. Ein riesiges Kompliment für den gebürtigen Bayer.

Hollywoodstar Tom Cruise wurde durch Filme wie „Top Gun“, „Mission: Impossible“ oder „Vanilla Sky“ berühmt. Foto: picture alliance/dpa

In ihrem „Traumschiff“-Auftritt sieht Motsi eine große Chance. Dabei ist es nicht ihr erster Schauspiel-Job.

Diese Promis sind an Weihnachten beim „Traumschiff“ dabei

„Ich habe vor drei Jahren den ganzen Sommer mit wunderbaren Schauspielern arbeiten dürfen. Da war ich bei den Festspielen in Bad Hersfeld engagiert. Ich hatte eine kleine Rolle in dem Stück 'Hexenjagd' von Arthur Miller“, erinnert sich die 39-Jährige.

Die Liste der Promi-Gäste auf dem „Traumschiff“ ist lang: Neben Motsi Mabuse werden auch Entertainer Joko Winterscheidt, Model Alena Gerber, „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter und „Sturm der Liebe“-Star Sarah Elena Timpe auftreten. Doch den größten Wow-Effekt wird SIE hinterlassen. Welcher Hollywoodstar sich aufs Kreuzfahrtschiff getraut hat, liest du hier.

Die neue „Das Traumschiff“-Folge wird am 26. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.