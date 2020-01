Florian Silbereisen verrät über Helene Fischer: „Sie hat für mich diese Ausnahme gemacht“

Am Schlagerhimmel waren Helene Fischer (35) und Florian Silbereisen (38) das absolute Traumpaar. Über zehn Jahre schwebten die beiden gemeinsam auf Wolke Sieben.

Im Dezember 2018 ließen die zwei dann die Bombe platzen, das plötzliche Liebes-Aus kam für die meisten Schlagerfans aus dem Nichts. Doch wie steht es ein Jahr später um die Beziehung des einstigen Traumpaares? Das verriet Florian Silbereisen im Interview mit der „tz“.

Florian Silbereisen und Helene Fischer: Flori über einen besonderen Moment nach der Trennung

Er teile viele schöne Erinnerungen mit seiner Ex-Freundin – und auch nach der Trennung erlebten sie gemeinsam tolle Momente.

Beim Schlagerboom in Dortmund fielen sich Florian Silbereisen und Helene Fischer selig in die Arme. Foto: imago images / Tinkeres

Da gab es beispielsweise das Konzert, bei dem Helene als sein Überraschungsgast die Bühne betrat: „Das war einfach ein sehr schöner Moment für uns beide, denke ich. Ich habe mich über diese Überraschung wirklich sehr gefreut.“

+++ Florian Silbereisen: Erster Auftritt mit hübscher Blondine – sie ist keine Unbekannte +++

Florian Silbereisen: Überraschung war „einfach unglaublich schön“

Dieser Besuch habe ihm gezeigt, dass er noch eine wichtige Rolle in ihrem Leben spiele: „Ich kenne Helene seit zehn Jahren so gut und weiß, wie konsequent sie ist. Wenn sie sagt, sie macht eine Fernsehpause, dann macht sie das eigentlich auch. Dass sie für mich diese Ausnahme gemacht hat, war einfach nur unglaublich schön – auch wenn sie mich vor der Show gelinkt hat. Aber es sollte ja eine Überraschung werden.“

----------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefanbach (Bayern) geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

------------------------------

+++ Florian Silbereisen: Kollegin ist sich sicher: Er wird nicht mehr lange... +++

Die kleine Flunkerei vor der Show habe er ihr längst verziehen. „Und wir verstehen uns nach wie vor sehr, sehr gut“, betont der 38-Jährige.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: „beste Freunde“!

Und was für viele Ex-Paare unmöglich ist, schaffen Helene und Florian mit Bravour: „Helene und ich sind absolut fein, wir sind beste Freunde, und da wird sich nichts dran ändern“, verriet der Schlagersänger bei der „tz“. Was für ein schönes Versprechen an die Ex-Partnerin!

Was sich bald allerdings ändern könnte, ist der Beziehungsstatus von Florian Silbereisen. Das verriet Maite Kellly in der MDR-Talkshow „Riverboat“. >>> Hier kannst du die ganze Geschichte lesen. <<< (vh)