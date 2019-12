Florian Silbereisen verrät erstmals intimes Geheimnis: „Helene Fischer und ich...“

Sie waren zehn Jahre lang DAS Traumpaar am deutschen Schlagerhimmel: Helene Fischer (35) und Florian Silbereisen. Doch dann war plötzlich Schluss. Bei Helene trat Thomas Seitel als neuer Mann in ihr Leben, Florian Silbereisen ist seit der Trennung Single.

Ein Jahr ist es nun her, seit bekannt wurde, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen getrennte Wege gehen. Nun sprach der Moderator und Sänger über die Beziehung zur Schlagerqueen und deren Ende – und verriet dabei ein intimes Geheimnis.

Florian Silbereisen gibt Einblick in Liebesleben mit Helene Fischer

Florian Silbereisen und Helene Fischer. Foto: imago images / Joachim Sielski

„Helene war zehn Jahre lang meine engste Vertraute. Sie wird immer ein Teil meines Lebens bleiben“, gibt Florian Silbereisen gegenüber der „Bunten“ offen zu. Beide haben die Erfolgsgeschichte des jeweils anderen hautnah miterlebt. Helene Fischers Weg führte in den vergangenen zehn Jahren zur erfolgreichsten deutschen Musikerin. Immer an ihrer Seite: Florian Silbereisen.

Der Schlagersänger gibt einen Einblick in das gemeinsame Leben: „Wir haben alles geteilt, das Bett, den Beruf, manchmal sogar die Zahnbürste. Wir sind zusammen erwachsen geworden.“ Mehr Liebe geht nicht ...

Diese Erfahrung verbinde so sehr, dass man sie nicht aufgeben wird, nur weil die Liebe geht. Der 38-Jährige hat eine eindeutige Botschaft an alle, die ihm das nicht abkaufen wollen. „All den Neidern und Hatern kann ich nur empfehlen, am eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten. Meistens ist es doch nur die gekränkte Eitelkeit der Männer, die eine Freundschaft nach einer Trennung verhindert“, sagt er der „Bunten“.

Teilten nicht nur den Erfolg: Florian Silbereisen und Helene Fischer. Foto: imago images/osnapix

Zweites Weihnachten als Ex-Paar

Nun begehen die beiden das zweite Weihnachten als Ex-Paar – und starten in den Feiertagen voll durch. Helene Fischer ist am 1. Weihnachtstag mit ihrer großen „Helene Fischer Show“ zu sehen, Florian Silbereisen geht zum ersten Mal als Traumschiff-Kapitän an Bord.

Für Deutschlands erfolgreichste Entertainerin der vergangenen Jahre ist es so etwas wie ein Comeback auf die große Showbühne. Ein Jahr lang war es ruhig um sie geworden. Vor der Show gab sie aber noch ein Interview und jagte ihren Fans einen gehörigen Schrecken ein. Mehr dazu hier >> (jg)