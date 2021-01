Florian Silbereisen über sein Umstyling – ER war sein größtes Vorbild

Wegen seiner Vorliebe zum Schlager wurde Florian Silbereisen jahrelang belächelt. Zugegeben, auch sein konservativer Look bot damals eine Steilvorlage für Parodien wie die von „Switch reloaded“.

Zehn Jahre später erklärt Florian Silbereisen, wie es wirklich zu seiner Typveränderung kam.

Florian Silbereisen: Der Showmaster hat sich ziemlich verändert

Wir alle erinnern uns wohl noch an den jungen Florian Silbereisen, der die ältere Generation der Volksmusikliebhaber zum Schmelzen brachte. Mit einem aufgeweckten Lächeln, großen Gesten und langen, hellblonden Haaren spielte sich der Bayer mit dem Akkordeon in die Herzen der Zuschauer.

Florian Silbereisen im Jahr 1999. Foto: imago images

Auch einige Jahre später sah Florian Silbereisen noch so aus. Als „Feste der Volksmusik“-Moderator wurden seine Kostüme umso bunter und glänzten immer mehr. In der „Schlager und Co“-Sendung bei „Goldstar TV“ verriet der TV-Star nun, wem er diesen Look zu verdanken hatte.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Florian Silbereisen wollte aussehen wie Patrick Cox

„Meine Vorbilder waren damals die Schürzenjäger – besonders Patrick Cox am Schlagzeug. Da wollte ich immer lange blonde Haare haben, so wie er“, erinnerte sich Florian Silbereisen.

Patrick Cox im Januar 2001 bei „Kinderquatsch mit Michael“. Foto: imago images

Doch 2010 wurden Florians Haare plötzlich dunkler. Im Jahr darauf trug er seine Frisur deutlich kürzer und circa 2013 nahm der Fernsehmoderator schließlich den Look an, den wir auch heute noch an ihm sehen.

Aber wie kam es zu der drastischen Typveränderung? Hat man dem Musiker etwa eingeredet, dass er mit der Zeit gehen müsse, um weiterhin erfolgreich zu bleiben?

Nein, es soll ganz allein Florians Entscheidung gewesen sein, wie er erklärte: „Man entwickelt sich. Ein Fußballer sieht heute auch nicht mehr aus wie vor zehn Jahren. Irgendwann habe ich dann gesagt: Jetzt will ich die Haare ein bisschen kürzer haben.“

Seinen Fans ist Florian Silbereisens Frisur aber vermutlich eh egal. Der Schlagerstar besticht schließlich durch seinen Charme. Auch Kollegin Beatrice Egli soll er damit schon um den Finger gewickelt haben. Mehr dazu hier >>>