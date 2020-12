Florian Silbereisen: Überraschung! SIE heuert neben dem Schlagerstar auf dem „Traumschiff“ an

Die Vorfreude auf das ZDF-„Traumschiff“ ist bei vielen Fans von Florian Silbereisen groß.

Jetzt wurde bekannt, dass der Schlagerstar überraschend prominente Unterstützung bei der „Traumschiff“-Folge am zweiten Weihnachtstag haben wird.

Florian Silbereisen: Prominente Unterstützung beim „Traumschiff“

In knapp zwei Wochen ist es soweit: Florian Silbereisen sticht mit dem ZDF-„Traumschiff“ als Kapitän Max Parger in See.

Wie „Bild“ berichtet, ist der 39-Jährige nicht der einzige hochkarätige Promi auf der MS Amadea – auch ein bekannter US-Serien-Star gibt sich die Ehre.

Florian Silbereisen kann sich über einen prominenten Neuzugang beim „Traumschiff“ freuen. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

So wird „Denver Clan“-Star Linda Evans über 30 Jahre nach dem Serien-Aus wieder im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Die 78-Jährige hat in den letzten Jahren nichts gedreht, aber als der Anruf der „Traumschiff“-Produzenten kam, hat es „einfach gepasst“, zitiert „Bild“.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik" in der ARD

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-„Traumschiff“ vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Ende 2018 trennten sich Florian Silbereisen und Helene Fischer in Freundschaft – seitdem ist Silbereisen offiziell Single

Sie spielt eine wohlhabende Passagierin, die in ein Weingut investiert.

Florian Silbereisen: Co-Star gesteht – „Das war ziemlich konfus für mich“

„Aus Deutschland habe ich immer die meiste Fanpost bekommmen. Und das ist heute noch so. Ich fand es daher eine tolle Idee, mal in einem deutschen Film mitzuspielen“, erzählt Linda Evans.

Auch wenn das Team um Florian Silbereisen nett war, gab es trotzdem verwirrende Momente für die Schauspielerin – denn die anderen Darsteller sprachen abseits der Kamera englisch mit ihr, vor der Kamera aber deutsch.

Linda Evans mit Schauspieler Dietrich Hollinderbäumer an Bord des „Traumschiffs“. Foto: ZDF / Dirk Bartling

„Das war ziemlich konfus für mich. Ich habe natürlich kein Wort verstanden und wusste erst gar nicht, wie ich mich verhalten soll und wann ich meinen Einsatz habe. Aber dann haben wir ziemlich schnell einen Weg gefunden.“

Das „Traumschiff“ läuft am zweiten Weihnachtstag um 20.15 Uhr im ZDF. (kv)