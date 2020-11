Florian Silbereisen: Wahnsinn! Er nimmt DIESE ProSieben-Legende mit aufs „Traumschiff“

Das gibt es doch nicht! Da mussten wir doch glatt zwei Mal hinschauen, als das ZDF die ersten Bilder zum neuen „Traumschiff“ mit Florian Silbereisen präsentiert hat.

Ja, er ist es wirklich. Florian Silbereisen nimmt eine echte „ProSieben“-Legende mit aufs „Traumschiff“. Und das nicht zum ersten Mal.

Florian Silbereisen nimmt ProSieben-Legende mit aufs „Traumschiff“

So darf Joko Winterscheidt wieder mit an Bord des ZDF-Vergnügungsdampfers. Die bessere Hälfte von Klaas Heufer-Umlauf darf wieder die Rolle des Moritz Parger, also des Bruders von Silbereisens Rolle Kapitän Max Parger spielen.

Joko Winterscheidt darf wieder beim Traumschiff mitmachen. Foto: ZDF und Dirk Bartling

Wir erinnern uns, die Rolle hatte er bereits bei Florian Silbereisens erstem Auftritt auf dem Traumschiff inne. Wie genau der Auftritt von Joko Winterscheidt aussehen wird, verriet das ZDF natürlich noch nicht. Der Sender schreibt lediglich, dass Moritz Parger plötzlich auftauche und Hilfe von seinem Bruder brauche. So stecke er schwer in der Patsche.

Florian Silbereisen: Auch diese Stars schippern mit dem „Traumschiff“ nach Kapstadt

Doch Joko Winterscheidt ist nicht der einzige bekannte Name im neuen Traumschiff-Film, der Silbereisen und Co. nach Kapstadt führen wird. So sind auch „Let's Dance“-Star Motsi Mabuse und Sarah Elena Timpe, die Frau von Samuel Koch, mit an Bord.

Außerdem dabei: Dietrich Hollinderbäumer. Besser bekannt als der Vater von Bastian Pastewka in dessen gleichnamiger Serie.