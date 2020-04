Florian Silbereisen: Schock beim Traumschiff! ER hat keinen Bock mehr – „War auf einem Kreuzfahrtschiff falsch“

Sie alle wollten augenscheinlich mit dem Schlagerstar gemeinsam an Bord gehen: Das „Traumschiff“ unter dem Kommando von Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger schien die Stars nur so anzulocken. So gingen beispielsweise auch Sarah Lombardi oder der ehemalige BVB-Torhüter und Weltmeister Roman Weidenfeller mit an Bord.

Doch ein Promi wird fortan keinen Fuß mehr auf das „Traumschiff“ (ZDF) setzen – und ausgerechnet seine Rolle ging weit über einen unbedeutenden Gastauftritt hinaus. Die Rede ist von Moderator Joko Winterscheidt, der in der Serie Moritz Parger spielt, den TV-Bruder von Kapitän Florian Silbereisen.

Florian Silbereisen: Verliert der „Traumschiff“-Kapitän seinen TV-Bruder?

Ein Schock für alle „Traumschiff“-Fans! Wieso will Joko nicht mehr mit Silbereisens Crew zur See fahren? Die Antwort gab der 41-Jährige im Podcast „Alle Wege führen nach Ruhm“. Im Gespräch mit Moderator Paul Ripke erzählte Joko von den „Traumschiff“-Dreharbeiten – und beichtete, dass sein Ausstieg aus dem erfolgreichen TV-Format vor allem eine Gewissensfrage war.

Joko Winterscheidt verkörperte auf dem „Traumschiff“ Florian Silbereisens Bruder. Foto: imago images / APress

Aus für Joko Winterscheidt

In Zeiten, in denen der Klimawandel immer mehr an gesellschaftlicher Bedeutung gewinnt, wollte Joko Winterscheidt nicht mehr mit Dingen in Verbindung gebracht werden, die einen hohen CO2-Ausstoß zu verantworten haben.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

An Ostern 2020 wird er das nächste Mal als Kapitän zu sehen sein

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Seit Neustem ist Florian Silbereisen sogar auf Instagram

„Da war ich auf einem Kreuzfahrtschiff falsch“, so Joko. Während der Dreharbeiten vor einem Jahr sei er im Kopf noch nicht weit genug gewesen, um ähnlich verantwortungsvoll zu handeln.

Hanna Liebhold, gespielt von Barbara Wussow, ist es gelungen, Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) zu einem „Skiausflug" in die goldenen Sanddünen zu überreden - Szene aus der neuen Oster-Episode des ZDF-„Traumschiffs“, das diesmal Kurs auf Marokko nimmt. Foto: dpa

Doch Joko macht den „Traumschiff“-Fans Hoffnung. Der Dreh sei insgesamt eine „mega Erfahrung“ gewesen – und ein Wiedersehen mit seinem „Bruder“ Florian Silbereisen will Joko keinesfalls ausschließen. Doch das müsste dann unbedingt an Land stattfinden: „Da habe ich voll Bock drauf. Aber nochmal aufs Schiff würde ich nicht gehen“.

Quote: „Tatort“-Wiederholung schlägt das „Traumschiff“

- Am zweiten Weihnachtstag und an Neujahr setzte sich das ZDF-„Traumschiff“ mit seinem neuen Kapitän Florian Silbereisen noch gegen den ARD-„Tatort“ durch. An Ostern siegte nun wieder der Krimi-Klassiker - und das, obwohl es sich nur um eine Wiederholung handelte.

Am Sonntag ab 20.15 Uhr schalteten im Schnitt 7,36 Millionen das Erste ein (20,5 Prozent Marktanteil) und guckten den Münster-Krimi „Summ, Summ, Summ“ von 2013 mit Axel Prahl, Jan Josef Liefers und Roland Kaiser in einer Gastrolle. Das ZDF wählten 6,3 Millionen (17,5 Prozent), um in Zeiten der Corona-Pandemie mit Ausgangsbeschränkungen und Reiseverbot doch ein wenig Urlaubsgefühl in Marokko zu haben. Im Vergleich mit Ostern 2019 legte das „Traumschiff“ aber über eine Million Zuschauer zu.(at mit dpa)