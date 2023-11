Florian Silbereisen: Kollegin packt über ihn aus – sie braucht nur drei Worte

Er ist DER Star der deutschen Schlagerszene – und noch viel mehr. Florian Silbereisen ist nicht nur Sänger, er ist Entertainer, Moderator, Schauspieler, „Traumschiff“-Kapitän und dazu scheinbar noch extrem beliebt bei seinen Kolleginnen und Kollegen. So verwundert es nicht, dass auch die österreichische Sängerin Melissa Naschenweng („I steh auf Bergbauernbuam“) ein großer Fan ihres bayrischen Kollegen ist.

In einem Interview mit „Ich find Schlager toll“ findet die 33-Jährige jedenfalls nur positive Worte für ihren Kollegen. So antwortet Naschenweng auf die Frage hin, ob sie lieber einen Tag lang mit Rapper Apache 207 oder Florian Silbereisen tauschen wolle, ohne zu zögern: „Florian Silbereisen, dann müsste ich Österreich nicht verlassen.“

Schlager-Kollegin schwärmt von Florian Silbereisen

Gut, so richtig überzeugend klang das jetzt noch nicht. Aber Melissa wird noch deutlicher. Als sie nämlich gefragt wird, wie sie Florian Silbereisen mit drei Worten beschreiben würde, antwortete die 33-Jährige: „Bodenständig, liebevoll und charmant“.

Na also. Das klingt doch schon ganz anders. Und so dürfen sich auch die Fans des bodenständigen, liebevollen sowie charmanten Sängers schon auf die nächsten Auftritte des Entertainers freuen. Und die werden ihn unter anderem als Kapitän Parger auf dem „Traumschiff“ zeigen. Da ist Silbereisen nämlich bereits am 26. November wieder im ZDF zu sehen. Mit seinen ZDF-„Traumschiff“-Kollegen geht es dann nach Walvis Bay (Namibia). Mit an Bord sind unter anderem auch Ex-Boxer Axel Schulz und Moderatorin Cathy Hummels.

Am zweiten Weihnachtstag steuern Flori und Co. dann die US-Metropole Utah an. Auch hier bekommt Florian Silbereisen prominenten Besuch auf dem „Traumschiff“. Unter anderem dabei: Wolfgang Fierek und Ingolf Lück sowie ARD-Moderator Kai Pflaume in einer Gastrolle.